Itália realiza primeiros implantes de “ouvido biónico” totalmente invisível

Um implante auditivo que fica inteiramente debaixo da pele, incluindo o microfone e a bateria. Itália acaba de realizar os primeiros procedimentos nacionais com esta tecnologia, destinada a pessoas com perda auditiva severa ou profunda. A novidade promete maior liberdade e acesso aos sons, mesmo durante o sono.

As intervenções decorreram a 12 de outubro nos hospitais de Piacenza e Siena. Neste último, foram tratados dois pacientes pela equipa de Otorrinolaringologia dirigida por Marco Mandalà, segundo a Universidade de Siena.

O que torna este “ouvido biónico” diferente?

A principal mudança está na integração de todos os componentes sob a pele. O microfone e a bateria também são implantados, dispensando um dispositivo externo para a utilização quotidiana. Esta solução pretende tornar a experiência mais discreta e permitir uma maior continuidade da audição.

O sistema capta os sons através da pele e transforma-os em impulsos elétricos. A estimulação na cóclea permite que a informação sonora chegue ao cérebro através do nervo auditivo.

Pode funcionar durante o sono, mas precisa de recarga

O implante pode permanecer ativo durante o sono e ser utilizado em atividades desportivas, incluindo as que exigem capacete. As autoridades italianas referem ainda resistência à água e vantagens em ambientes com poeiras.

A bateria precisa de ser recarregada. Para isso, coloca-se um carregador sobre a zona do implante, sem necessidade de desligar o sistema. A integração de todos os componentes no corpo não elimina, portanto, a necessidade de alimentação elétrica.

Primeiros em Itália, com antecedentes internacionais

A novidade diz respeito aos primeiros procedimentos deste tipo em Itália. A MED-EL indica que o seu implante totalmente implantável TICI UNICO recebeu marcação CE após estudos clínicos e que as primeiras cirurgias comerciais ocorreram em 29 de setembro de 2026. Existe, assim, um contexto internacional anterior ao anúncio italiano.

Em Piacenza, o procedimento integra uma experiência piloto promovida com a Toscana. A Emilia-Romagna adquiriu mais nove implantes para utilização até ao final de 2027, com financiamento regional, e anunciou acompanhamento próximo da paciente operada.