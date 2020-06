IPMA: Atenção às poeiras do deserto do Saara! O seu distrito está na lista?

As tempestades de areia no deserto do Saara são relativamente frequentes e os ventos por vezes transportam as suas poeiras para bem longe. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Península Ibérica deve ser atingida na terça-feira por poeiras provenientes do deserto do Saara.

Saibam quais os distritos que poderão ser mais atingidos por este fenómeno.

IPMA alerta para poeiras do deserto que irão atingir distritos em Portugal

Durante estes dias está prevista a chegada de poeiras do deserto do Saara às Caraíbas. Trata-se de um evento particularmente intenso, estimando-se que a concentração de partículas no ar à superfície (PM10) em algumas ilhas das Caraíbas como Puerto Rico e Hispaniola (Rep. Dominicana e Haiti) ultrapasse os 200 μg/m3 nesta segunda-feira, 22 de junho, revela o IPMA.

Braga, Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja são os distritos que estão em alerta segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em algumas localidades do Alentejo as temperaturas podem mesmo atingir os 40 graus.

Ainda segundo o IPMA, as poeiras são ricas em minerais e nutrientes, eventualmente depositam-se no oceano e em terra (ex. Amazonas) constituindo por isso um importante mecanismo de fertilização natural. Prevê-se que estas poeiras atinjam a Península Ibérica na próxima 3ª feira. O IPMA estará, como sempre, a acompanhar esta situação.

IPMA