Investigadores defendem que podem existir planetas melhores do que a Terra para a vida

Durante décadas, a procura de vida extraterrestre teve a Terra como principal referência. Contudo, vários investigadores defendem que podem existir planetas com condições ainda mais favoráveis à vida do que o nosso. São os chamados mundos superhabitáveis e podem obrigar a ciência a mudar a forma como procura vida no Universo.

A Terra é, até hoje, o único planeta onde sabemos que existe vida. Tem água líquida à superfície, uma atmosfera protetora, temperaturas compatíveis com uma enorme diversidade de organismos e uma estrela que fornece energia há milhares de milhões de anos.

Mas será que estas condições representam o melhor que o Universo consegue oferecer?

A questão está a ganhar importância na investigação astronómica. Alguns cientistas consideram que a Terra poderá estar longe de ser o planeta ideal para a vida, existindo outros mundos potencialmente capazes de sustentar ecossistemas maiores, mais diversificados e durante períodos muito superiores.

Afinal, o que torna um planeta melhor do que a Terra?

O conceito de superhabitabilidade foi desenvolvido pelos investigadores René Heller e John Armstrong, num estudo publicado em 2014 na revista científica Astrobiology.

A ideia é relativamente simples: um planeta não precisa de ser igual à Terra para permitir a existência de vida. Na realidade, determinadas características podem torná-lo ainda mais favorável ao desenvolvimento de organismos.

Os investigadores admitem que um mundo ligeiramente maior do que a Terra, com uma atmosfera suficientemente densa, água abundante e temperaturas estáveis, possa oferecer melhores condições para a vida.

Uma superfície maior também permitiria, em princípio, mais espaço para diferentes ecossistemas.

O resultado poderia ser um planeta com mais biomassa e uma biodiversidade superior à terrestre. Contudo, nenhuma destas características, isoladamente, garante a habitabilidade.

As super-Terras podem oferecer condições mais favoráveis

Entre os candidatos mais interessantes estão as super-Terras, planetas maiores e mais massivos do que a Terra, mas menos massivos do que Neptuno.

Alguns modelos sugerem que mundos com até cerca do dobro da massa terrestre poderiam oferecer condições favoráveis à vida. Uma gravidade superior ajudaria a reter a atmosfera durante milhares de milhões de anos, enquanto possíveis campos magnéticos protegeriam a superfície da radiação estelar.

Contudo, maior não significa necessariamente mais habitável. Atmosferas demasiado densas ou condições geológicas desfavoráveis podem comprometer a vida.

Um estudo de 2020 aponta para planetas com cerca de 1,5 a 1,6 vezes a massa da Terra, temperaturas ligeiramente superiores e água abundante como potenciais candidatos a mundos superhabitáveis. São, porém, condições teóricas ainda por confirmar.

O segredo pode não estar no planeta, mas na sua estrela

Uma das conclusões mais interessantes desta investigação está relacionada com as estrelas. O nosso Sol pertence à classe espectral G e tem uma vida total estimada de aproximadamente 10 mil milhões de anos na sequência principal.

Mas existem estrelas mais pequenas, conhecidas como anãs alaranjadas, da classe K, que podem permanecer estáveis durante períodos muito superiores. Segundo a NASA, estas estrelas podem viver aproximadamente entre 17 e 70 mil milhões de anos.

Além disso, apresentam algumas vantagens:

Evoluem mais lentamente e permitem períodos potencialmente mais longos de estabilidade climática.

Podem produzir ambientes de radiação menos agressivos do que os de muitas anãs vermelhas.

Proporcionam mais tempo para o aparecimento e evolução de organismos complexos.

Poderão facilitar a identificação de determinados gases associados à atividade biológica nas atmosferas planetárias.

Isto significa que um planeta a orbitar uma destas estrelas poderia dispor de muito mais tempo para desenvolver ecossistemas complexos.

A diferença é importante. Na Terra, a evolução de vida multicelular complexa exigiu milhares de milhões de anos.

Num planeta com condições favoráveis durante dezenas de milhares de milhões de anos, as possibilidades evolutivas seriam particularmente interessantes, embora mais tempo não garanta necessariamente maior complexidade biológica.

Experiências com plantas reforçam a hipótese

Em 2024, investigadores testaram como organismos terrestres reagiriam à luz de estrelas da classe K. O estudo revelou que o agrião apresentou um crescimento semelhante ao obtido sob luz solar, enquanto uma cianobactéria registou um crescimento e uma eficiência fotossintética superiores.

Os resultados sugerem que estas estrelas podem proporcionar condições favoráveis à fotossíntese, embora não comprovem a existência de vida noutros planetas.

Já conhecemos planetas melhores do que a Terra?

Ainda não. Em 2020, investigadores identificaram 24 planetas e candidatos a exoplanetas com características potencialmente favoráveis à vida, considerando fatores como temperatura, dimensões e idade das estrelas.

Contudo, nenhum foi confirmado como mais habitável do que a Terra. Estar na chamada zona habitável também não garante a presença de água líquida ou de organismos vivos.

Os próximos telescópios podem trazer respostas

A missão Plato, da ESA, prevista para 2027, deverá observar mais de 200 mil estrelas à procura de planetas semelhantes à Terra.

Entretanto, o telescópio James Webb continua a analisar atmosferas de exoplanetas, enquanto o futuro Habitable Worlds Observatory, da NASA, pretende estudar cerca de 25 mundos potencialmente habitáveis, procurando possíveis sinais de vida.