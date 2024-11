As diferentes partes do seu corpo estão a envelhecer a ritmos diferentes, segundo estudo

Ainda que pensemos no envelhecimento como um processo uniforme, que ocorre ao mesmo tempo, uma nova investigação sugere que as diferentes partes do corpo, como os órgãos, envelhecem a ritmos diferentes.

Estudos recentes destacam como o envelhecimento dos órgãos diverge. Isto significa que, embora a idade cronológica avance de forme uniforme, a biológica pode variar significativamente.

Por exemplo, o seu coração pode funcionar como o de uma pessoa muito mais velha, enquanto o seu cérebro pode permanecer impressionantemente jovem. Esta discrepância é motivada pelas alterações moleculares exclusivas de cada órgão.

Os cientistas desenvolveram ferramentas avançadas como "relógios de envelhecimento", de modo a medir a idade biológica. Estes analisam marcadores proteicos em amostras de sangue provenientes de órgãos específicos.

Ao estudar os marcadores, os investigadores podem identificar como os órgãos envelhecem e se alguém é, por exemplo, um "heart ager" ou um "brain ager".

Processo divergente pode ter consequências graves

Um coração envelhecido prematuramente pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca até 250%. Da mesma forma, as pessoas com cérebros "velhos" têm três vezes mais probabilidades de desenvolver a doença de Alzheimer.

Por outro lado, os indivíduos com cérebros jovens têm menos probabilidade de sofrer de demência e tendem a viver mais tempo.

Além disso, a forma como os nossos órgãos envelhecem parece estar interligada. Segundo os investigadores, num estudo recente, o envelhecimento precoce num órgão pode libertar substâncias bioquímicas que podem acelerar o processo noutros.

Estudar o envelhecimento de cada órgão pode melhorar a qualidade de vida

Estas conclusões sugerem que visar as partes do corpo que envelhecem rapidamente pode potencialmente retardar o envelhecimento em todo o corpo.

Ao identificá-las mais rapidamente, os cientistas poderão adaptar as mudanças no estilo de vida ou os tratamentos médicos, com o objetivo de atrasar o processo.

De facto, um futuro em que gerimos o processo de envelhecimento órgão a órgão poderá melhorar não só o tempo, mas a qualidade de vida.