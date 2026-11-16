Uma impressora 3D convencional, algumas modificações e um investimento de apenas 450 dólares. Foi o suficiente para investigadores norte-americanos desenvolverem uma máquina capaz de imprimir estruturas com bactérias vivas, abrindo novas possibilidades para a ciência e para a proteção ambiental.

Uma impressora 3D que trabalha com organismos vivos

Investigadores da Universidade de Rochester, em colaboração com a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, conseguiram transformar uma impressora 3D convencional numa bioimpressora capaz de fabricar estruturas tridimensionais com microrganismos vivos.

O projeto, liderado pela professora Anne S. Meyer, procura tornar a bioimpressão mais acessível aos laboratórios. Atualmente, alguns equipamentos comerciais podem ultrapassar os 100 mil dólares, enquanto o protótipo desenvolvido pelos investigadores custou cerca de 450 dólares (algo como 410 euros) .

A diferença está no material utilizado. Em vez de plástico, esta impressora trabalha com uma tinta biológica que contém células vivas. O estudo foi publicado na revista científica ACS Applied Polymer Materials.

Como funciona esta impressora 3D?

A equipa utilizou uma impressora Creality Ender 3, substituindo o sistema tradicional de extrusão de plástico por uma bomba de seringa. Este mecanismo permite depositar uma mistura de bactérias e alginato de sódio, um polímero de origem natural que pode formar uma estrutura gelatinosa.

A seringa consegue controlar a extrusão e a retração do material, evitando que a tinta continue a escorrer e permitindo criar formas mais precisas. Mas existe outro elemento fundamental: um gel de suporte onde a impressão é realizada.

Este gel mantém as estruturas suspensas enquanto solidificam, impedindo que as camadas inferiores cedam com o peso das restantes.

Graças a esta técnica, os investigadores conseguiram passar das menos de 20 camadas alcançadas por anteriores sistemas artesanais para mais de 100 camadas, incluindo estruturas com cavidades internas.

Bactérias permanecem vivas durante quatro semanas

Um dos resultados mais interessantes está relacionado com a sobrevivência dos microrganismos.

A equipa desenvolveu duas formulações do gel de suporte. Uma permite retirar facilmente as estruturas impressas, enquanto a outra possibilita mantê-las num ambiente adequado à sua incubação.

Com esta segunda solução, e fornecendo nutrientes, as bactérias permaneceram vivas durante pelo menos 28 dias. Nos métodos anteriores utilizados como comparação, os microrganismos começavam a morrer após aproximadamente nove dias.

Esta evolução poderá facilitar o estudo de biofilmes, comunidades de microrganismos que se desenvolvem sobre superfícies e que podem ter aplicações importantes na investigação médica e ambiental.

Uma tecnologia que poderá ajudar a eliminar resíduos e limpar água

O potencial desta investigação vai além da impressão 3D. Ao incorporar bactérias específicas nas estruturas, os cientistas poderão desenvolver materiais capazes de desempenhar determinadas funções biológicas.

Entre as aplicações possíveis estão o tratamento de águas contaminadas, a investigação da degradação de determinados plásticos e o desenvolvimento de materiais biodegradáveis.

A geometria das estruturas também pode ser adaptada para facilitar a circulação de nutrientes e o contacto dos microrganismos com as substâncias que se pretende transformar.

Contudo, estas aplicações continuam numa fase experimental. O equipamento demonstrou a capacidade de fabricar materiais vivos complexos, mas ainda não constitui uma solução industrial de tratamento de resíduos.

Uma bioimpressora que outros laboratórios podem construir

Outro aspeto relevante é que o projeto foi desenvolvido com componentes relativamente acessíveis e disponibilizado em código aberto.

Os investigadores publicaram no GitHub as instruções necessárias para reproduzir o equipamento, permitindo que outros laboratórios experimentem esta tecnologia sem terem de investir em máquinas especializadas muito dispendiosas.

A investigação demonstra que uma impressora 3D comum pode tornar-se uma ferramenta avançada de biotecnologia, aproximando a fabricação de materiais vivos de universidades e centros de investigação com orçamentos mais reduzidos.