Hubble resolve mistério com 25 anos: planeta poderá ter nascido após a morte da sua estrela

A morte de uma estrela não significa necessariamente o fim do seu sistema planetário. Uma descoberta surpreendente, feita a partir de dados recolhidos pelo telescópio espacial Hubble há mais de 25 anos, sugere que um planeta poderá ter nascido precisamente dos restos da estrela que agora orbita.

A descoberta desafia aquilo que sabemos sobre a formação dos planetas e abre uma possibilidade fascinante: algumas estrelas poderão dar origem a novos mundos mesmo depois de morrerem.

Um mistério que começou em 1999

Em 1999, o telescópio espacial Hubble observou uma estrela conhecida como HS 0209+0832, uma anã branca, ou seja, o núcleo extremamente denso que permanece depois de uma estrela semelhante ao Sol esgotar o seu combustível nuclear.

Durante essas observações, os astrónomos identificaram cerca de 100 características químicas na atmosfera da estrela que não conseguiram explicar.

Os dados permaneceram nos arquivos do Hubble durante mais de duas décadas, até que Jamie Williams, investigador da Universidade de Warwick, no Reino Unido, decidiu voltar a analisá-los.

Recorrendo a bases de dados químicas mais recentes, Williams identificou algo inesperado: uma quantidade invulgarmente elevada de nióbio, um elemento químico associado a processos que ocorrem durante as fases finais da vida de determinadas estrelas.

Esta descoberta, publicada a 5 de outubro de 2026 na revista Nature Astronomy, poderá finalmente explicar o mistério.

Um planeta que nasceu das cinzas da sua própria estrela

Normalmente, os planetas formam-se a partir de discos de gás e poeira que rodeiam estrelas jovens. Foi assim que nasceram a Terra e os restantes planetas do Sistema Solar, há cerca de 4600 milhões de anos.

Contudo, o planeta que poderá orbitar HS 0209+0832 parece ter uma origem completamente diferente.

Os investigadores acreditam que, quando a estrela chegou ao fim da sua vida, expulsou enormes quantidades de matéria para o espaço. Parte desse material poderá ter formado um novo disco em torno do núcleo estelar remanescente. Com o tempo, a matéria ter-se-á aglomerado, dando origem a um planeta gasoso.

Estamos perante aquilo que os astrónomos designam por planeta de segunda geração, um mundo que não nasceu juntamente com a sua estrela, mas sim depois da sua morte.

A equipa apelidou-o de planeta Fénix, numa referência à ave mitológica que renasce das próprias cinzas.

A hipótese é particularmente interessante porque, até agora, não existiam evidências tão fortes de um planeta formado desta maneira em torno de uma anã branca.

Gigante semelhante a Júpiter que completa uma órbita em apenas 4,4 dias

A investigação não se limitou aos dados antigos do Hubble. Os cientistas recorreram também a observações do satélite TESS, da NASA, que identificou variações periódicas na luminosidade da anã branca.

Os resultados apontam para a existência de um planeta gasoso com dimensões comparáveis às de Júpiter.

Este possível planeta apresenta características extraordinárias:

Período orbital: aproximadamente 4,4 dias terrestres.

aproximadamente 4,4 dias terrestres. Distância à estrela: cerca de 6 milhões de quilómetros.

cerca de 6 milhões de quilómetros. Dimensão: semelhante à de Júpiter.

semelhante à de Júpiter. Composição associada ao sistema: elementos como nióbio, cobre e zinco.

elementos como nióbio, cobre e zinco. Condições ambientais: exposição intensa à radiação ultravioleta da anã branca.

A proximidade à estrela é tão grande que a radiação poderá estar a provocar a evaporação das camadas exteriores da atmosfera do planeta.

Parte desse material acaba por regressar à anã branca, explicando a presença dos elementos químicos identificados pelo Hubble. Apesar das evidências, a existência e a origem deste planeta ainda necessitam de confirmação independente.

Poderá acontecer o mesmo quando o Sol morrer?

Esta é uma das questões mais interessantes levantadas pela descoberta. Daqui a aproximadamente cinco mil milhões de anos, o Sol começará a aproximar-se das fases finais da sua evolução, expandindo-se até se transformar numa gigante vermelha.

Posteriormente, perderá as suas camadas exteriores e acabará por se tornar uma anã branca.

Se o mecanismo agora proposto for confirmado, não é impossível que parte da matéria libertada pelo Sol venha a participar na formação de novos planetas.

Existe ainda outra possibilidade intrigante. Como as anãs brancas arrefecem progressivamente, um planeta rochoso formado a uma distância adequada poderia, teoricamente, permanecer numa zona habitável durante milhares de milhões de anos.

Isso não significa que existam condições para a vida no planeta agora identificado, que é um gigante gasoso sujeito a radiação intensa. Contudo, demonstra que a morte de uma estrela poderá não representar o fim definitivo das possibilidades de formação planetária.

Os investigadores esperam utilizar o telescópio espacial James Webb para aprofundar as observações e confirmar a natureza deste candidato.

Se a descoberta for validada, poderá mudar a forma como entendemos o ciclo de vida dos sistemas planetários: a morte de uma estrela poderá representar não apenas um fim, mas também um novo começo.