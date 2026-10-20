Havai está a transformar redes de pesca e plástico reciclado em asfalto para estradas

Investigadores do Havai testaram asfalto com polietileno reciclado numa rua real e, nos primeiros resultados, o pavimento não libertou mais polímeros do que o asfalto convencional.

O Havai enfrenta um problema crescente de resíduos plásticos, uma vez que a reciclagem nas ilhas é dispendiosa e complexa, e continuam a chegar às praias, ou a permanecer nas águas circundantes, grandes quantidades de detritos marinhos.

Neste contexto, o Departamento de Transportes do Havai (em inglês, HDOT) associou-se a investigadores do Center for Marine Debris Research (CMDR), da Hawaii Pacific University, para avaliar se faz sentido incorporar plásticos reciclados no asfalto das estradas. Os resultados preliminares foram apresentados por Jeremy Axworthy na reunião da primavera da American Chemical Society (ACS).

Como se faz o asfalto e onde entra o plástico

Desde 2020, a maioria das estradas do Havai é construída com asfalto modificado com polímeros, uma solução que o torna mais flexível e mais resistente a fissuras, à formação de rodeiras, depressões longitudinais provocadas pelas rodas dos veículos, e a danos provocados pela água, características adequadas ao clima tropical.

Este material obtém-se fundindo grânulos de um copolímero, o estireno-butadieno-estireno (em inglês, SBS), num ligante asfáltico de base petrolífera, que é depois misturado com agregados aquecidos.

A equipa quer saber se parte desse polímero virgem pode ser substituída por plásticos descartados, nomeadamente polietileno reciclado, e se isso afeta o desempenho das estradas ou aumenta a libertação de microplásticos e outras substâncias para o ambiente.

O teste numa rua de Oahu

Para responder a essa pergunta, o CMDR forneceu redes de pesca abandonadas, recolhidas em águas havaianas, e analisou a libertação de microplásticos. Segundo Jennifer Lynch, diretora do centro, as artes de pesca abandonadas de origem estrangeira são o maior contribuinte para o problema dos detritos marinhos no arquipélago, e o programa Bounty Project, que paga uma recompensa a pescadores comerciais licenciados pela remoção destes resíduos, já retirou 84 toneladas de artes de pesca abandonadas de grande dimensão do Pacífico.

Depois de uma empresa norte-americana ter processado os plásticos recuperados, uma empresa local repavimentou secções de uma estrada residencial em Oahu com três misturas:

Asfalto com SBS convencional;

Asfalto com polietileno da reciclagem doméstica de Honolulu;

Asfalto com polietileno proveniente de redes de pesca.

Cerca de 11 meses depois, a equipa regressou para recolher o pó da estrada e analisou-o por pirólise acoplada a cromatografia gasosa e espectrometria de massa, técnica que permitiu distinguir os polímeros do asfalto modificado, do polietileno reciclado e da borracha dos pneus.

Investigadores a recolher amostras de pó de um pedaço de estrada pavimentado com asfalto reforçado com plástico reciclado. Na fotografia, da esquerda para a direita: Rachel Nakamoto, Simon Williams, Cara Megill e Cate Wardinski. Crédito: Marquesa Calderon, via Science Daily

Resultados preliminares

Nos dados iniciais, o pavimento com polietileno reciclado não libertou mais polímeros do que o pavimento com SBS, padrão igualmente observado nos testes de laboratório e na água de escorrência simulada, recolhida nas secções experimentais da estrada.

Embora tenham sido detetadas partículas de dimensão microplástica, só um número muito reduzido foi identificado como polietileno, independentemente do tipo de pavimento. Para os investigadores, isto deve-se ao facto de o plástico ficar integrado no ligante, de modo que as partículas que se desprendem com o desgaste são uma mistura de rocha, ligante e polímero. Além disso, nos dados iniciais da análise, o sinal da borracha dos pneus superou o do polietileno em ordens de grandeza.

Apesar dos resultados promissores, são necessários mais testes para avaliar a durabilidade a longo prazo destas estradas. Se estudos futuros a confirmarem, a abordagem poderá dar um destino local aos plásticos que de outra forma acabariam em aterros ou no oceano, reduzindo simultaneamente a necessidade de os transportar para fora das ilhas ou de os incinerar.