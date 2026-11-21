Investigação recente sugere que a regularidade do sono, ou seja, a consistência com que se adormece e se acorda, pode estar mais associada à saúde e à longevidade do que a duração total do descanso.

Durante muito tempo, a investigação sobre o sono concentrou-se na duração, e a Academia Americana de Medicina do Sono e a Sociedade de Investigação do Sono publicaram recomendações sobre quanto tempo adultos e crianças devem dormir, mas dizem consideravelmente menos sobre a que horas e com que consistência.

Desde 2020, no entanto, a regularidade do sono, que mede a consistência dos horários de deitar e levantar de um dia para o outro, tem sido alvo de mais de 300 estudos, segundo um artigo da Big Think, e os resultados apontam para uma importância maior do que se pensava.

Como surgiu a ideia

O conceito nasceu de um estudo com 63 estudantes de licenciatura da Universidade de Harvard, conduzido por Andrew Phillips e William Clerx, então investigadores na Harvard Medical School.

Os participantes registaram o sono durante um mês, e os investigadores criaram o Índice de Regularidade do Sono (em inglês, SRI), uma escala de 0 a 100 que indica a probabilidade de uma pessoa estar no mesmo estado, a dormir ou acordada, em dois momentos separados por 24 horas. Quem se deita às 22h00 e acorda às 06h00 dois dias seguidos obtém a pontuação máxima, e esta desce à medida que os horários variam.

Ao comparar os estudantes do quintil mais regular com os do quintil mais irregular, verificou-se que ambos os grupos dormiam pouco mais de sete horas por dia. No entanto, os mais regulares tinham uma média de notas de 3,72, contra 3,42 dos mais irregulares, e também se deitavam mais cedo (cerca da 1h00, contra as 3h00) e faziam menos sestas.

O que dizem os estudos mais recentes

Os trabalhos posteriores associaram o sono irregular a envelhecimento epigenético, depressão, pior qualidade de vida, cancro, obesidade, hipertensão, demência, doença cardiovascular e mortalidade. Trata-se de associações observadas nos estudos, e o artigo não apresenta uma relação de causa e efeito.

Num estudo de 2023 em que Andrew Phillips foi o autor sénior, quem estava no quintil de maior regularidade tinha um risco de morte por todas as causas 30% inferior ao do quintil de menor regularidade, e a regularidade revelou-se um preditor de mortalidade mais forte do que a duração do sono.

A explicação avançada passa pelo ritmo circadiano. Nos estudantes irregulares, os dados de exposição à luz e de melatonina indicaram um desalinhamento entre o relógio biológico e o ciclo de sono, como se tivessem viajado entre dois e três fusos horários para oeste, ou seja, num estado de jet lag constante. Segundo Phillips, a falta de consistência nos sinais temporais que o corpo recebe pode afetar o metabolismo, o humor e as funções cardiovascular e imunitária.

Uma questão de hábitos

Um estudo de associação genómica de 2019 estimou a hereditariedade da regularidade do sono em apenas 2,8%, o que sugere que esta depende especialmente de hábitos, ambiente e obrigações. Uma revisão de 2025, assinada por Tianyi Huang, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, cita investigação segundo a qual 43% dos norte-americanos têm sono irregular.

Para melhorar, o estudo de 2023 indica que as pessoas com melhores resultados adormeciam e acordavam, na maioria dos dias, dentro de janelas de cerca de uma hora. Além disso, Phillips aconselha luz natural consistente durante o dia e iluminação mais fraca e quente nas horas antes de dormir.

Por sua vez, Marie-Pierre St-Onge, da Universidade de Columbia, sugere definir a hora de acordar em função das obrigações diárias e contar a partir daí para estabelecer a hora de deitar, sem rigidez excessiva, e concentrar as refeições e a atividade física durante o dia, evitando comer perto da hora de dormir.

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