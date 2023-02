Há um asteroide que vai passar perto da Terra esta madrugada

Nos últimos anos várias têm sido as notícias sobre asteroides que passam perto do planeta Terra. Esta madrugada, um asteroide com o dobro do tamanho da ponte Eiffel de Viana passará próximo do nosso planeta. Será perigoso?

Asteroide tem diâmetro entre os 580 e os 1300 metros

Um asteroide é um tipo de rocha espacial, muito menor que um planeta, que se move em órbita elíptica ao redor do sol. Os asteroides são objeto de estudo constante devido à proximidade que mantêm com o planeta Terra. Muitos cientistas atribuem inclusive o desaparecimento dos dinossauros ao impacto de um asteroide.

Relativamente ao asteroide que vai passar perto da Terra esta madrugada, está classificado como potencialmente perigoso, mas não apresenta risco. O 199145 (2005 YY128) tem diâmetro entre os 580 e os 1300 metros e vai poder ser visto por alguns telescópios e a passagem pelos céus de Portugal continental está estimada para acontecer pelas 00:46. Viaja a uma velocidade de 88.740 km/h.

A sua órbita é conhecida e a passagem vai acontecer a cerca de 12 distâncias lunares. Contas feitas, a cerca de 12 vezes a distância média entre a Terra e a Lua, a 4,5 milhões de quilómetros.