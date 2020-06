G4 EA H1N1: Novo vírus com “potencial pandémico” detetado na China…

O mundo ainda luta contra o novo coronavírus e da China chegam novamente más notícias. De acordo com cientistas, há um novo vírus, com “potencial pandémico” que foi detetado em porcos, mas que pode infetar os seres humanos.

Ainda não há muitas informações sobre esta nova ameaça, mas os cientistas alertam que deve ser urgentemente monitorizado.

G4 EA H1N1: o novo vírus que pode infetar seres humanos…

O coronavírus ainda não desapareceu e, até existir uma vacina ou um tratamento permanecerá entre nós como uma ameaça. O ano de 2020 tem trazido más notícias ao mundo e recentemente apareceu mais um, vinda também da china. Chama-se G4 EA H1N1, e é um novo vírus, que tem um potencial idêntico ao novo coronavírus, podendo infetar pessoas em todo o mundo.

O vírus foi detetado na China em porcos e os investigadores estão preocupados com o facto deste vírus vir a sofrer mutações e espalhar-se facilmente de pessoa para pessoa e desencadear assim um surto à escala global.

Embora não seja ainda um problema, os investigadores referem que este vírus tem “todas as características” para ser considerado uma ameaça aos seres humanos e precisa ser monitorado e controlado de perto. Sendo um vírus novo, as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade a esta ameaça.

Os investigadores escreveram sobre esta ameaça no jornal Proceedings of the National Academy of Sciences onde sugerem medidas para controlar o vírus em suínos e a monitorização rigorosa dos trabalhadores da indústria suína devem ser rapidamente implementados. Dos 338 trabalhados da indústria suína avaliados, 35 deram positivo.