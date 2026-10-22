Frutas e legumes já não têm os mesmos nutrientes de há 60 anos?

Um relatório científico reúne evidências de que determinados minerais estão presentes em menores concentrações em algumas culturas agrícolas, incluindo frutas, legumes e cereais, quando comparados com dados de décadas anteriores.

A agricultura moderna permitiu aumentar significativamente a produção mundial de alimentos desde a década de 1960, contribuindo para responder às necessidades de uma população em crescimento. No entanto, este aumento da produtividade nem sempre foi acompanhado pela manutenção da concentração de determinados nutrientes nas culturas agrícolas.

Neste contexto, o relatório “Hollow Harvests: Rebuilding the Nutritional Value of Crops in an Age of Abundant Calories“, da Deep Science Ventures, reúne estudos sobre a evolução da composição nutricional dos alimentos e os fatores que podem estar associados às alterações observadas.

Reduções significativas de ferro e cobre

Um dos estudos destacados no relatório foi publicado em 2022, na revista científica International Journal of Food Sciences and Nutrition, e comparou dados de composição alimentar de 29 frutas e legumes comercializados no Reino Unido, referentes a 1940, 1991 e 2019.

Com diferenças estatisticamente significativas, a investigação identificou uma redução média de:

50,2% na concentração de ferro;

na concentração de ferro; 49,1% na de cobre;

na de cobre; 9,7% na de magnésio.

Foram também observadas diminuições de 4,7% no potássio e 2,5% no cálcio, embora não tenham atingido significância estatística.

Os valores foram ajustados à matéria seca dos alimentos, procurando reduzir a influência das diferenças no teor de água. Ainda assim, os autores reconhecem limitações associadas às alterações nas variedades cultivadas, nas técnicas laboratoriais e nos procedimentos de recolha de amostras.

Por esse motivo, os resultados não significam que todas as frutas e legumes tenham perdido metade do seu valor nutricional, mas indicam alterações relevantes nas concentrações médias de determinados minerais.

Produtividade agrícola pode contribuir para a redução de nutrientes

Uma das explicações investigadas é o chamado efeito de diluição, que ocorre quando o aumento da produção de biomassa vegetal não é acompanhado por um crescimento proporcional da quantidade de nutrientes acumulados nas partes comestíveis das plantas.

O trigo constitui um dos exemplos mais bem documentados. Uma investigação publicada em 2008, baseada em amostras históricas da experiência agrícola de Broadbalk, no Reino Unido, identificou reduções significativas nas concentrações de zinco, ferro, cobre e magnésio nos grãos, coincidentes com a introdução de variedades de elevada produtividade a partir da década de 1960.

Na comparação entre variedades de trigo de diferentes períodos, o estudo encontrou concentrações inferiores de zinco, entre 33% e 49%, de cobre, entre 25% e 39%, de ferro, entre 23% e 27%, e de magnésio, entre 20% e 27%.

Curiosamente, as concentrações destes minerais nos solos analisados tinham permanecido estáveis ou aumentado, indicando que as alterações observadas nos grãos não resultavam simplesmente de um esgotamento das reservas minerais do solo.

Assim sendo, os investigadores associaram a tendência ao aumento da produtividade e às alterações na distribuição da biomassa das plantas, embora a composição nutricional das culturas também dependa de fatores como a fertilização, as características do solo e as condições ambientais.

Produzir mais alimentos não garante uma alimentação mais nutritiva

O relatório relaciona esta problemática com a chamada fome oculta, uma situação caracterizada pela ingestão insuficiente de vitaminas e minerais, mesmo quando a quantidade de calorias consumidas é adequada.

Segundo os estudos reunidos no documento, as carências de micronutrientes afetam uma parte significativa da população mundial, sendo influenciadas por fatores como a diversidade alimentar, o acesso a alimentos nutritivos e o consumo de produtos com menor densidade nutricional.

Embora a diminuição da concentração de minerais em determinadas culturas possa constituir um fator adicional, não está demonstrado que seja a principal responsável pelas carências nutricionais atualmente observadas.

Perante estes resultados, os autores defendem que a agricultura deve considerar não apenas a quantidade de alimentos produzidos, mas também a sua qualidade nutricional, através de estratégias como a seleção de variedades mais ricas em micronutrientes e a melhoria das práticas de gestão agrícola.

O que muda para nós, consumidores?

Apesar das reduções identificadas, os resultados não permitem concluir que seja necessário consumir o dobro das frutas e dos legumes para obter a mesma quantidade de nutrientes de há várias décadas. As alterações variam entre alimentos e minerais, e a ingestão nutricional depende da composição global da alimentação.

O relatório também não coloca em causa os benefícios do consumo de frutas e legumes, continuando estes a ser componentes fundamentais de uma alimentação equilibrada.

A principal conclusão é que o aumento da produtividade agrícola não garante, por si só, a preservação da qualidade nutricional dos alimentos, mostrando que é importante acompanhar a sua composição e desenvolver práticas agrícolas que permitam conciliar quantidade e valor nutricional.

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