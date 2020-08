FRB 121102: A cada 157 dias há um sinal misterioso vindo do espaço…

Apesar do ser-humano ter enormes descobertas há coisas que ainda não têm qualquer tipo de explicação. Provavelmente já sabem o que são as Fast Radio Bursts (FRB) ou, em português, Rajadas Rápidas de Rádio, e que estas rajadas são alguns dos eventos mais explosivos e misteriosos do Universo.

A cada 157 dias é detetado um sinal misterioso, na faixa de frequência de 580 megahertz – quase 200 MHz mais baixa do que qualquer outra explosão de rádio rápida que tenhamos captado antes. O que se sabe mais?

Já várias vezes abordamos no Pplware sinais de rádio que atingem o planeta. Tal como estava previsto, o sinal misterioso vindo do espaço voltou a ser detetado recentemente.

FRB 121102 está a enviar uma rajada de rádio repetida… um som misterioso

Os investigadores ainda não sabem ao certo que sinal é este, mas a origem desta estranha rajada é uma galáxia anã que se encontra a mais de três mil milhões de anos-luz de distância. De acordo com as informações mais recentes, as ondas de rádio da FRB 121102 são emitidas durante 90 dias. Depois segue-se um período de inatividade por 67 dias. O “processo” repete-se a 157 dias.

As novas informações confirmam as teorias anteriores de que a FRB 121102 está a enviar uma rajada de rádio repetida.

Adam Deller, astrofísico da Swinburne University of Technology referiu que…

Em breve poderá existir um explicação para estes eventos. No entanto, é preciso analisar as evidências para concluir sobre este fenómeno.

Kaustubh Rajwade, investigador da Universidade de Manchester, considerou que a FRB tem como fonte uma estrela de neutrões. Contudo, existem outras hipóteses que incluem buracos negros, ou um tipo de estrela chamada blitzar, por exemplo.

Tendo como base as curtas durações e altas luminosidades das explosões, poderá ser uma estrela de neutrões com um campo magnético muito alto a orbitar um objeto

É também provável que haja mais do que uma explicação para os fenómenos. Segundo um físico de Harvard, não é impossível que os FRB sejam motores disparados em naves alienígenas gigantes.