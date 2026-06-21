Fenómeno astronómico mais esperado do século em Portugal: este site conta-lhe tudo!

No dia 12 de agosto, durante cerca de 26 segundos, uma pequena aldeia do nordeste transmontano vai ficar mergulhada na escuridão em plena tarde de verão, recebendo um dos fenómenos mais aguardados das últimas gerações, em Portugal: um eclipse solar total. O site oficial já está em contagem decrescente!

Um eclipse total do Sol ocorre quando a Lua se interpõe exatamente entre a Terra e o Sol, ocultando por completo o disco solar durante alguns instantes.

Este ano, a estreita faixa de totalidade, ou seja, a zona da Terra onde esse alinhamento é perfeito, vai tocar Portugal continental numa área muito reduzida: o Parque Natural de Montesinho, em Bragança, mais concretamente perto da aldeia de Guadramil.

No resto do país, o espetáculo também vai ser visível, ainda que sem chegar à escuridão total. Segundo o site oficial do evento, a ocultação do disco solar deverá rondar:

Os 92% a 99% em Portugal continental;

Entre 74% e 77% nos Açores e na Madeira;

Exatamente 100% naquela zona específica de Bragança.

O fenómeno terá início por volta das 18h30, atingirá o máximo perto das 19h30 e terminará cerca das 20h30, com o Sol já baixo no horizonte.

O conselho é deslocar-se para uma zona com vista desobstruída a Oeste, de preferência longe de edifícios.

Em contagem decrescente para o eclipse solar total

Para os mais curiosos, o eclipse2026.pt pode ser um ponto de partida. Criado pela Ciência Viva, trata-se de um website totalmente dedicado ao eclipse que vamos testemunhar em agosto.

A secção "Dia do Eclipse" é particularmente útil: basta selecionar o distrito para saber, ao minuto, a que horas começa, atinge o máximo e termina o eclipse na sua zona, além da percentagem exata de ocultação.

A mesma página explica também o que esperar no momento, desde a queda brusca de luminosidade e temperatura até ao silêncio que se instala na natureza, detalhando os fenómenos visuais que só acontecem durante a totalidade.

Há ainda secções dedicadas à observação segura, que inclui óculos com filtros certificados, a ações e eventos organizados por todo o país.

Os recursos educativos sobre o fenómeno podem ser interessantes, abrangendo desde o pré-escolar até ao secundário, e incluindo professores e famílias.