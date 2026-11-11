FDA lança novo alerta sobre medicamentos populares para diabetes e obesidade

A Food and Drug Administration (FDA), o regulador do medicamento nos Estados Unidos, quer que os rótulos de fármacos usados no tratamento da diabetes e da obesidade passem a referir um possível aumento do risco de uma condição rara que pode causar perda súbita de visão.

A agência norte-americana anunciou que vai exigir aos fabricantes de todos os medicamentos com atividade sobre o recetor GLP-1 que acrescentem à secção de avisos e precauções uma referência ao possível aumento do risco de neuropatia ótica isquémica anterior não arterítica, conhecida pela sigla NAION. A medida abrange fármacos usados no tratamento da diabetes e da obesidade, como o Ozempic e o Wegovy, da Novo Nordisk, ou o Mounjaro e o Zepbound, da Eli Lilly, e resulta de uma revisão de ensaios clínicos, dados de utilização real, estudos publicados e notificações de casos.

A NAION resulta da diminuição do fluxo sanguíneo na parte anterior do nervo ótico, embora a causa subjacente não seja totalmente conhecida, e pode provocar uma redução súbita e indolor da visão, que em alguns casos se torna permanente. De acordo com a FDA, foram notificados casos com todos os medicamentos GLP-1 atualmente comercializados.

Apesar do aviso, importa mencionar que se trata de uma condição rara e que a relação causal com estes fármacos não está estabelecida.

O que dizem os dados

Numa análise de 126 ensaios clínicos que incluíram mais de 134 mil doentes, a FDA encontrou 6,4 casos de NAION por 100 mil doentes-ano entre os utilizadores de GLP-1, contra 3,8 casos nos doentes que receberam outros tratamentos ou placebo.

A agência identificou ainda 15 eventos prováveis de NAION, dos quais 10 ocorreram em doentes tratados com GLP-1 e cinco em doentes que receberam placebo, sem qualquer caso entre os que tomaram outros medicamentos para reduzir a glicemia que não pertencem a esta classe.

Os dados de utilização real são menos lineares, uma vez que mostram um aumento estatisticamente significativo do risco face aos inibidores da DPP-4, mas não face aos inibidores da SGLT-2, onde se incluem o Jardiance e o Farxiga.

Ainda assim, a FDA refere que vários estudos observacionais encontraram de forma consistente um risco superior em doentes com diabetes tipo 2 que iniciaram um GLP-1, em comparação com os que começaram um inibidor da DPP-4 ou da SGLT-2. A interpretação é ainda dificultada pelo facto de a própria diabetes ser um fator de risco conhecido para a NAION, tornando mais difícil separar o efeito dos medicamentos do das doenças dos doentes.

A posição das farmacêuticas e o contexto europeu

A Novo Nordisk afirmou que continua a considerar que os dados não estabelecem uma relação de causa e efeito e que mantém a confiança no perfil de benefício-risco dos seus medicamentos. Por sua vez, a Eli Lilly indicou que está a avaliar a atualização e que responderá prontamente à FDA, acrescentando que o comunicado se aplica a toda a classe e não refere conclusões específicas sobre os seus produtos.

Os analistas do Citi, citados pela CNBC e pela Reuters, esperam que o impacto na prescrição seja limitado, considerando a raridade da condição e os benefícios conhecidos destes fármacos.

Na Europa, o comité de segurança da Agência Europeia de Medicamentos (em inglês, EMA) concluiu, em junho de 2025, que a NAION é um efeito secundário muito raro da semaglutida, que pode afetar até uma em cada 10 mil pessoas, e recomendou a atualização da informação do medicamento. O regulador britânico seguiu-se em fevereiro com um aviso semelhante. A diferença para a decisão agora conhecida é que os alertas europeu e britânico se centraram apenas na semaglutida, ao passo que o da FDA se aplica a toda a classe.

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