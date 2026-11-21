Em 2019, os cristais de um medicamento contra o cancro cresceram na Estação Espacial Internacional de uma forma que na Terra é praticamente impossível. Agora, uma empresa europeia quer transformar essa experiência numa fábrica em órbita, que vai, produz e volta para repetir tudo até 20 vezes.

Montar uma fábrica em órbita é só metade do problema. A outra metade é trazer o que lá foi produzido de volta ao chão, de uma só peça, e sem que a nave se transforme num rasto luminoso na atmosfera.

É precisamente aqui que entra a Space Cargo Unlimited (SCU), empresa com sede no Luxemburgo, que acaba de apresentar o REV1: uma cápsula-fábrica reutilizável, desenhada para regressar à Terra com cerca de 1 tonelada (2.200 lb) de carga e voar de novo.

Porquê fabricar coisas no espaço?

Em microgravidade, o líquido quente não sobe e as partículas mais pesadas não se afundam. O resultado? Cristais e materiais podem crescer de forma muito mais uniforme.

A farmacêutica Merck já testou a ideia. Num estudo publicado em 2019, os investigadores relataram que os cristais do medicamento oncológico Keytruda (pembrolizumab) cultivados na Estação Espacial Internacional saíram todos com um tamanho semelhante, na ordem dos 39 micrómetros. Na Terra, o mesmo processo dava dois tamanhos distintos: cerca de 13 e 102 micrómetros.

A Merck usou depois essas conclusões para replicar cristais semelhantes nos seus laboratórios, cá em baixo.

Este é o tipo de cliente que a SCU procura. A empresa diz estar em conversações com mais de 150 clientes e potenciais clientes, dos quais cerca de 40% são das áreas das ciências da vida e biotecnologia. O resto vem dos materiais avançados e dos semicondutores.

Um modelo gigante em Bremen

A SCU levou um modelo de desenvolvimento do REV1, em tamanho real, à Space Tech Expo Europe, em Bremen, na Alemanha. A nave está a ser desenvolvida em parceria com a Thales Alenia Space.

Os números que já se conhecem:

Massa total: cerca de 3,7 toneladas

cerca de 3,7 toneladas Espaço pressurizado: 1.200 litros

1.200 litros Energia partilhada: 2,5 kW contínuos

2,5 kW contínuos Duração das missões: de algumas semanas até seis meses

de algumas semanas até seis meses Reutilização: cerca de 20 voos

O REV1 divide-se em duas partes. O Módulo Orbital fica no espaço e fornece energia e serviços. O Módulo de Reentrada traz as cargas de volta, para serem recuperadas, renovadas e enviadas outra vez.

Segundo a SCU, o hardware mostrado em Bremen vai servir para afinar os sistemas térmicos ativos da nave. A Thales Alenia Space já está, aliás, a fabricar os mecanismos que vão encaixar o sistema de carga da SCU na estrutura.

A fábrica chama-se BentoBox

Dentro da nave vai viajar a verdadeira “linha de produção”: a BentoBox, uma caixa modular e normalizada que gere energia, dados, temperatura e pressão para as experiências no interior. A ideia é permitir que os clientes acompanhem e ajustem os seus processos em tempo real.

A versão atual transporta até 100 kg, num volume de 240 litros e com 100 W de potência. Foi pensada para viajar em qualquer veículo disponível, por isso deverá chegar ao espaço antes do REV1.

A agenda conhecida até agora:

2027: a bordo da cápsula Phoenix 2.1, da ATMOS 2028 (no mínimo): versão de 1 tonelada na cápsula Starfall, da SpaceX A definir: no primeiro lançamento comercial da MaiaSpace

Não é a única a tentar

Nos EUA, a Varda Space Industries foi pioneira ao lançar, em 2023, aquela que foi apontada como a primeira fábrica espacial do mundo. Já recuperou oito cápsulas. A diferença? São pequenas e de utilização única.

O REV1 aposta no contrário: carga bem maior e até 20 viagens.

O senão: o calendário

Em 2022, a SCU apontava para o início das operações do REV1 no final de 2025. Agora, o objetivo é ter o veículo pronto a voar em 2030, e mesmo isso “sujeito a marcos de desenvolvimento e qualificação”.

Também não está escolhido o lançador, e não é claro como é que o REV1 vai aterrar, embora o site da empresa fale numa aterragem em pista.

E há o outro grande senão, isto é, o negócio. Eric Lasker, da Varda, admitiu o ano passado à Aerospace America que, por agora, não há produtos fabricados no espaço que qualquer um de nós possa ir comprar a uma loja.

A SCU, que já angariou 40 milhões de euros, não esconde as dificuldades. O CEO, Nicolas Gaume, diz que a empresa as encara “com humildade e determinação”.