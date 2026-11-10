Ex-engenheiros da SpaceX querem impulsionar naves espaciais com água

Três irmãos que trabalharam na SpaceX fundaram a Argo Space para desenvolver naves espaciais reutilizáveis impulsionadas por água, um propelente disponível em todo o Sistema Solar.

O propelente mais abundante do Sistema Solar

Robert, Ryan e Kirby Carlisle são três irmãos, ex-engenheiros da SpaceX, que ajudaram a desenvolver foguetões na empresa de Elon Musk. Quando decidiram criar a sua própria empresa, optaram por se focar em naves espaciais, por serem mais económicas do que foguetões.

Para reduzir ainda mais os custos e oferecer algo inovador, decidiram apostar num propelente específico: a água. Esta substância está presente em todo o sistema solar, desde asteroides até às luas geladas de Júpiter e Saturno. Esta ubiquidade é uma das suas principais vantagens, mas não a única.

Vantagens adicionais da água

De acordo com a Argo Space, a água não serve apenas como propelente. Pode também ser utilizada como refrigerante e como escudo contra a radiação, o que aumenta a fração de massa útil da nave. Além disso, a água pode ser transportada no estado líquido, dispensando tanques criogénicos pesados e complexos.

Os propelentes criogénicos, como o hidrogénio e o oxigénio líquidos, exigem pressurização e manuseamento cuidadoso, o que aumenta o risco de explosões. A água simplifica o armazenamento e melhora a segurança.

Eletrólise solar para gerar combustível

Muitas naves utilizam oxigénio e hidrogénio criogénicos como combustível. A proposta da Argo também se baseia nestes dois elementos, mas em vez de os transportar separadamente, utiliza água (H2O). Durante a viagem, a energia solar é usada para decompor a água nos seus constituintes através de eletrólise.

O hidrogénio e o oxigénio resultantes são depois queimados num motor de foguetão convencional. A água funciona como um armazenamento seguro e denso de propelente químico.

O melhor de dois mundos

A propulsão elétrica já foi testada no espaço, mas a solução da Argo Space combina as vantagens da propulsão química e elétrica.

A propulsão química oferece muito empuxo, mas é pouco eficiente no consumo de combustível.

A propulsão elétrica é muito eficiente, mas gera pouco empuxo.

Com a eletrólise da água, obtém-se um empuxo elevado, pois o processo final é de combustão, e ao mesmo tempo melhora-se a eficiência global.

Missões de teste e planos futuros

Em julho passado, a Argo tentou realizar o primeiro teste do conceito com a missão Navigator, lançada por um Falcon 9 da SpaceX. Infelizmente, não foi possível testar a propulsão devido a um erro no painel solar. O próximo teste será em 2027, com as missões Chiron, que utilizarão um foguetão comercial novo e um lançador governamental.

Se tudo correr bem, a empresa planeia lançar a missão Argonaut, com uma nave maior capaz de transportar cargas de 1400 kg. Em setembro, assinaram um acordo com a ispace para levar um satélite de comunicações à órbita lunar no final da década.

O delta-v mede a variação de velocidade que uma nave pode alcançar. A nave das missões Chiron terá um delta-v de 2 km/s. Com a Argonaut, pretendem atingir 17 km/s por tanque.

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