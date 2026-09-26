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Ciência

Estudo revela os 7 desportos que mais podem aumentar a sua esperança de vida

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Sabe-se que manter uma alimentação equilibrada, dormir bem e fazer exercício são os pilares para uma vida longa e saudável. Esta combinação diminui o risco de doenças graves, mas um estudo dinamarquês revelou que certos desportos têm um impacto muito mais acentuado na longevidade do que outros.

Resultados da investigação

A investigação acompanhou os participantes durante 25 anos e determinou o número de anos adicionais que cada desporto pode trazer à vida de uma pessoa:

  • Ténis: mais 9,7 anos
  • Badminton: mais 6,2 anos
  • Futebol: mais 4,7 anos
  • Ciclismo: mais 3,7 anos
  • Natação: mais 3,4 anos
  • Corrida (jogging): mais 3,2 anos
  • Calistenia: mais 3,1 anos

Estes dados demonstram que nem todos os exercícios têm o mesmo impacto na nossa esperança de vida.

Futebol

O segredo por trás do sucesso do ténis

O ténis destaca-se por exigir um esforço completo do corpo, envolvendo tanto os membros superiores como os inferiores. Trata-se de uma modalidade muito ativa que combina força muscular e resistência cardiovascular, podendo ser praticada em praticamente qualquer faixa etária.

Contudo, o fator determinante não é apenas físico, mas sim social. O ténis é jogado habitualmente em parceria ou contra adversários, promovendo interações humanas constantes.

Estudos comprovam que indivíduos com redes de apoio social sólidas tendem a viver mais tempo, apresentando uma perspetiva de vida muito mais positiva. Ao unir o esforço físico ao convívio, alcançam-se benefícios de saúde acrescidos.

A importância de praticar desportos em comunidade

Ao analisar a lista dos desportos que mais prolongam a vida, torna-se evidente que a maioria deles envolve a interação com outras pessoas. Modalidades como o badminton ou o futebol exigem parceiros, e mesmo o ciclismo é frequentemente praticado em grupo, promovendo momentos de convívio após o treino.

Se não gosta de ténis, a solução passa simplesmente por encontrar atividades partilhadas. Juntar amigos para uma caminhada ou experimentar modalidades recreativas populares são excelentes formas de garantir a consistência na atividade física.

Não é necessário treinar em grupo todos os dias da semana. O ideal é manter o corpo ativo diariamente, mas alternando entre momentos de convívio e treinos individuais mais curtos para evitar a desmotivação. Estabelecer metas demasiado exigentes pode levar ao abandono precoce da prática desportiva.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
desporto longevidade Tenis

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