Especialistas em cancro eliminaram isto das suas próprias cozinhas, e a razão é convincente
Três especialistas em cancro concordaram que há um item que deveria ser eliminado das cozinhas de todas as pessoas.
A cozinha está cheia de objetos que usamos sem pensar duas vezes, todos os dias. Um dos mais comuns são os recipientes de plástico para guardar sobras, preparar refeições ou levar o almoço para o trabalho.
De acordo com vários oncologistas ouvidos pela revista Parade, alguns desses recipientes podem representar um risco para a saúde, especialmente quando começam a mostrar sinais de desgaste.
O problema com o plástico danificado
Segundo Tingting Tan, oncologista no City of Hope, recipientes turvos, riscados ou com fissuras são sinais claros de que o material se está a degradar.
Quando isso acontece, o plástico pode libertar partículas e compostos químicos para os alimentos, um fenómeno que se agrava significativamente com o calor.
Também Amar Rewari, chefe de radioterapia na Luminis Health, explicou que o calor é o principal catalisador deste processo.
Alimentos gordurosos, sopas, molhos ou qualquer refeição aquecida durante mais tempo num recipiente de plástico danificado ficam mais expostos a essa transferência química.
Curiosamente, não há grande salvação na etiqueta de que é "seguro para microondas". Afinal, essa indicação garante que o recipiente não derrete, mas não assegura que está isento de libertar compostos para a comida.
Quando é hora de deitar fora?
De acordo com Rewari, há sinais que indicam que chegou a hora de substituir um recipiente:
- Fissuras ou rachadelas visíveis;
- Riscos profundos na superfície;
- Aspeto turvo ou opaco;
- Tampas soltas ou mal vedadas;
- Odores persistentes que não desaparecem após lavagem.
Se o recipiente apresenta qualquer um destes sinais, a recomendação é que deve ser deitado ao lixo.
O que usar em alternativa?
Apesar de a sociedade ter adotado massivamente os recipientes de plástico, a boa notícia é que existem alternativas acessíveis.
As recomendações de Tan recaem, em primeiro lugar, sobre os recipientes de vidro, por serem duráveis, fáceis de limpar e seguros para aquecer.
Depois, a cerâmica e o aço inoxidável. Este último destaca-se para refeições frias ou para levar o almoço, embora não deva ser usado no microondas.
Outros cuidados na cozinha
Além dos recipientes, os especialistas deixam outros conselhos práticos, nomeadamente o controlo do consumo de açúcar adicionado:
- Menos de seis colheres de chá por dia para as mulheres;
- Menos de nove colheres de chá por dia para os homens.
Segundo Roshani Patel, diretora médica do programa de cancro da mama e oncologista cirúrgica da mama no Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, o excesso promove inflamação e picos glicémicos que podem aumentar indiretamente o risco de cancro.
Por sua vez, Rewari chama a atenção para os métodos de confeção, alertando que grelhar em excesso e carbonizar os alimentos produz compostos associados ao risco oncológico.
Não é necessário abandonar o churrasco, mas evitar queimar os alimentos regularmente é uma precaução sensata.
Por fim, Tan lembra que o álcool é um fator de risco conhecido para vários tipos de cancro, sem que exista uma quantidade "segura" comprovada cientificamente. Por isso, mesmo reduções modestas no consumo podem ter impacto positivo a longo prazo.
Pequenas mudanças já fazem a diferença
Conforme sublinhado por Patel, a maioria das pessoas que tem recipientes de plástico danificados em casa não desenvolve cancro. Uma vez que o risco é cumulativo e de baixa intensidade, não é motivo para alarme.
Contudo, se existem alternativas simples, como um frasco de vidro reutilizável, que permitem reduzir a exposição a compostos potencialmente nocivos, a mudança faz sentido.
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A mudança das caixas de plástico para as de vidro só trouxe chatices.
O problema são as tampas. Nas de plástico as caixas tinham tamanhos diferentes, agora há muitas caixas de vidro iguais ou parecidas.
Encontra-se a caixa, mas não se encontra a tampa. Ou a tampa parece que é aquela mas não fecha, porque é doutra caixa. Ou é daquela caixa mas não fecha.
(Outro dia, ao menos foi ao contrário e fez-se uma festa – a tampa não tinha caixa.)
Não tem problema max, as skills de planeamento de minha esposa ensinam.. os recipientes de vidro devem ser guardados em gavetas duplas grandes e na parte de cima da gaveta colocas uma sub-gaveta como a dos talhes por exemplo onde tens todas as tampas organizadas por tamanho, se as guardares da posição correspondente o teu cérebro mapeia o que precisa sem sequer olhar para o tamanho.
De nada 🙂
Realmente, entre a chatice de encaixar as tampas certas nas caixas de vidro e o cancro, prefiro claramente o cancro !
Adeus Air Fryer