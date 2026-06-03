Especialistas em cancro eliminaram isto das suas próprias cozinhas, e a razão é convincente

Três especialistas em cancro concordaram que há um item que deveria ser eliminado das cozinhas de todas as pessoas.

A cozinha está cheia de objetos que usamos sem pensar duas vezes, todos os dias. Um dos mais comuns são os recipientes de plástico para guardar sobras, preparar refeições ou levar o almoço para o trabalho.

De acordo com vários oncologistas ouvidos pela revista Parade, alguns desses recipientes podem representar um risco para a saúde, especialmente quando começam a mostrar sinais de desgaste.

O problema com o plástico danificado

Segundo Tingting Tan, oncologista no City of Hope, recipientes turvos, riscados ou com fissuras são sinais claros de que o material se está a degradar.

Quando isso acontece, o plástico pode libertar partículas e compostos químicos para os alimentos, um fenómeno que se agrava significativamente com o calor.

Também Amar Rewari, chefe de radioterapia na Luminis Health, explicou que o calor é o principal catalisador deste processo.

Alimentos gordurosos, sopas, molhos ou qualquer refeição aquecida durante mais tempo num recipiente de plástico danificado ficam mais expostos a essa transferência química.

Curiosamente, não há grande salvação na etiqueta de que é "seguro para microondas". Afinal, essa indicação garante que o recipiente não derrete, mas não assegura que está isento de libertar compostos para a comida.

Quando é hora de deitar fora?

De acordo com Rewari, há sinais que indicam que chegou a hora de substituir um recipiente:

Fissuras ou rachadelas visíveis;

Riscos profundos na superfície;

Aspeto turvo ou opaco;

Tampas soltas ou mal vedadas;

Odores persistentes que não desaparecem após lavagem.

Se o recipiente apresenta qualquer um destes sinais, a recomendação é que deve ser deitado ao lixo.

O que usar em alternativa?

Apesar de a sociedade ter adotado massivamente os recipientes de plástico, a boa notícia é que existem alternativas acessíveis.

As recomendações de Tan recaem, em primeiro lugar, sobre os recipientes de vidro, por serem duráveis, fáceis de limpar e seguros para aquecer.

Depois, a cerâmica e o aço inoxidável. Este último destaca-se para refeições frias ou para levar o almoço, embora não deva ser usado no microondas.

Outros cuidados na cozinha

Além dos recipientes, os especialistas deixam outros conselhos práticos, nomeadamente o controlo do consumo de açúcar adicionado:

Menos de seis colheres de chá por dia para as mulheres;

por dia para as mulheres; Menos de nove colheres de chá por dia para os homens.

Segundo Roshani Patel, diretora médica do programa de cancro da mama e oncologista cirúrgica da mama no Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, o excesso promove inflamação e picos glicémicos que podem aumentar indiretamente o risco de cancro.

Por sua vez, Rewari chama a atenção para os métodos de confeção, alertando que grelhar em excesso e carbonizar os alimentos produz compostos associados ao risco oncológico.

Não é necessário abandonar o churrasco, mas evitar queimar os alimentos regularmente é uma precaução sensata.

Por fim, Tan lembra que o álcool é um fator de risco conhecido para vários tipos de cancro, sem que exista uma quantidade "segura" comprovada cientificamente. Por isso, mesmo reduções modestas no consumo podem ter impacto positivo a longo prazo.

Pequenas mudanças já fazem a diferença

Conforme sublinhado por Patel, a maioria das pessoas que tem recipientes de plástico danificados em casa não desenvolve cancro. Uma vez que o risco é cumulativo e de baixa intensidade, não é motivo para alarme.

Contudo, se existem alternativas simples, como um frasco de vidro reutilizável, que permitem reduzir a exposição a compostos potencialmente nocivos, a mudança faz sentido.

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