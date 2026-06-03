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Especialistas em cancro eliminaram isto das suas próprias cozinhas, e a razão é convincente

· Ciência 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    3 de Junho de 2026 às 15:39

    A mudança das caixas de plástico para as de vidro só trouxe chatices.
    O problema são as tampas. Nas de plástico as caixas tinham tamanhos diferentes, agora há muitas caixas de vidro iguais ou parecidas.
    Encontra-se a caixa, mas não se encontra a tampa. Ou a tampa parece que é aquela mas não fecha, porque é doutra caixa. Ou é daquela caixa mas não fecha.
    (Outro dia, ao menos foi ao contrário e fez-se uma festa – a tampa não tinha caixa.)

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      3 de Junho de 2026 às 15:50

      Não tem problema max, as skills de planeamento de minha esposa ensinam.. os recipientes de vidro devem ser guardados em gavetas duplas grandes e na parte de cima da gaveta colocas uma sub-gaveta como a dos talhes por exemplo onde tens todas as tampas organizadas por tamanho, se as guardares da posição correspondente o teu cérebro mapeia o que precisa sem sequer olhar para o tamanho.
      De nada 🙂

      Responder
  2. MaximoPlastico says:
    3 de Junho de 2026 às 16:03

    Realmente, entre a chatice de encaixar as tampas certas nas caixas de vidro e o cancro, prefiro claramente o cancro !

    Responder
  3. Nuno says:
    3 de Junho de 2026 às 16:20

    Adeus Air Fryer

    Responder

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