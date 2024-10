Escovas de dentes e chuveiros alojam vírus “diferentes de tudo o que já vimos antes”

Cientistas descobriram mais de 600 espécies diferentes de vírus bacteria-hunting que vivem nos objetos de casa de banho comuns, como a escova de dentes.

O mundo está repleto vírus, bactérias e outras formas de vida microscópica. Embora a grande maioria destes micróbios não represente qualquer ameaça para os seres humanos, muitos deles podem servir de alerta para atentarmos o que nos rodeia.

Por serem relevantes, os cientistas estudam-nos, procurando catalogar as vizinhanças microbianas anteriormente desconhecidas, também chamadas microbiomas.

As suas análises incluem descobertas com esta: "As escovas de dentes e os chuveiros albergam agentes patogénicos que são diferentes de tudo o que já vimos antes".

Inicialmente, os cientistas queriam estudar microbiomas bacterianos inexplorados perto de casa. Contudo, os investigadores da Northwestern University, que lideraram um novo estudo publicado na Frontiers in Microbiomes, descobriram algo mais.

Há tanta coisa no mundo à nossa volta que não compreendemos, incluindo as coisas que nos parecem familiares. Começámos por olhar para coisas como escovas de dentes e chuveiros, porque são fontes importantes de micróbios a que estamos expostos, mas não sabemos que micróbios transportam ou que fatores os influenciam. Os nossos estudos originais identificaram uma série de bactérias, o que por si só é muito interessante. Mas a 'próxima fronteira' da microbiologia são os phage [um vírus que infeta apenas bactérias]. Há tantos phage por aí, e sabemos tão pouco sobre eles. Por isso, decidimos começar por observar o que está à nossa volta.

Explicou Erica Hartmann, investigadora principal, microbiologista e professora associada de engenharia civil e ambiental na McCormick School of Engineering da Northwestern, ao Gizmodo.

Os investigadores analisaram os vírus que vivem dentro das bactérias das nossas escovas de dentes e chuveiros, um grupo de vírus conhecido como bacteriófagos.

Descoberta pode conduzir a algo medicamente útil

Nas suas amostras, descobriram uma imensidão de phage, totalizando mais de 600 vírus no total. Não havia padrões claros entre os vírus encontrados, mas os phage que infetam micobactérias tendem a ser um pouco mais comuns - algumas micobactérias são conhecidas por causarem doenças graves nos seres humanos, como a lepra e a tuberculose.

Contudo, os bacteriófagos são, como o próprio nome indica, um problema para as bactérias e não para as pessoas.

As escovas de dentes e os chuveiros albergam phage que são diferentes de tudo o que já vimos antes. Não só encontrámos phage diferentes nas escovas de dentes e nos chuveiros, como encontrámos phage diferentes em cada escova de dentes e em cada cabeça de chuveir. Esta diversidade é enorme e não se deve a nada específico das escovas de dentes ou dos chuveiros. Há tantos phage por aí à espera de serem descobertos.

Perante os phage, os cientistas decidiram começar a estudá-los para tratamentos para as infeções bacterianas humanas, especialmente as bactérias que evoluíram para resistir aos antibióticos.

Futuramente, é possível que os cientistas consigam descobrir algo de medicamente útil a partir do phage ou de outros micróbios encontrados.

Pode ser que o próximo grande antibiótico seja baseado em algo que cresceu na nossa escova de dentes. Mesmo que isto não conduza a uma nova tecnologia fantástica, é importante observar e registar a diversidade dos phage, porque aumenta a nossa compreensão fundamental da biologia.

Disse Erica Hartmann.

Por se saber ainda muito pouco, os investigadores continuarão a recolher amostras de todo o tipo de ambientes - tanto familiares como externos -, de modo a reunir "uma imagem mais completa dos tipos de micróbios que encontramos na nossa vida quotidiana" e, potencialmente, a caminhar em direção "a novas descobertas e invenções para melhor proteger a saúde humana e ambiental".