ESA suspende missão de mil milhões de euros com a Rússia

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia já conheceu repercussões a vários níveis e, conforme já vimos, o espaço não foi exceção. Afinal, a Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA) suspendeu uma missão a Marte a ser realizada em conjunto com a Rússia e cujo valor ronda os mil milhões de euros.

A decisão foi considerada inevitável.

A ESA suspendeu a sua missão, ExoMars, de mil milhões de euros. Este projeto estava a ser desenvolvido em parceria com a Rússia e deveria ver o seu rover robótico lançado em setembro. Recentemente, os estados-membros da ESA votaram para cancelar o seu lançamento devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Foi tomada a decisão de que este lançamento não pode acontecer, dadas as circunstâncias atuais e especialmente as sanções que são impostas pelos nossos estados-membros. Isto torna praticamente impossível, mas também politicamente impossível, ter um lançamento [do rover] em setembro.

Disse Josef Aschbacher, diretor executivo da ESA.

De acordo com o The Guardian, o rover, ao qual foi dado o nome de Rosalind Franklin, foi montado no Reino Unido e deveria ser lançado por um foguetão russo. Além disso, depois da viagem até Marte numa nave alemã, teria sido pilotado até à superfície por um lander russo. Contrariamente ao que estava planeado, o rover será guardado num armazém.

Tendo em conta a situação atual, a ESA solicitou um estudo de viabilidade, por forma a perceber como executar a ExoMars sem o envolvimento da Roscosmos, a agência espacial da Rússia. Em cima da mesa está a NASA que, conforme revelado por Josef Aschbacher, manifestou uma “forte vontade de apoiar” a missão.

O Rosalind Franklin é a segunda fase da missão da ESA em conjunto com a Rússia. A primeira, um satélite chamado Trace Gas Orbiter, foi lançada em 2016 e está a estudar a atmosfera de Marte. Além disso, caso a missão que a ESA suspendeu se concretizasse, este satélite deveria funcionar como retransmissor de telecomunicações.

