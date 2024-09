Encontrar o “T” neste teste de QI em 10 segundos é um sinal de inteligência

O Quociente de inteligência, conhecido como QI, é o resultado obtido por meio de testes que visam avaliar a inteligência humana. Neste teste, encontrar o "T" em 10 segundos é um sinal de inteligência, segundo os investigadores que o desenvolveram.

Os testes de QI visual, que normalmente envolvem encontrar objetos escondidos em imagens ou cenas, podem ser utilizados como ferramentas de relaxamento e estimulação mental.

De acordo com um estudo da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, jogar jogos de objetos escondidos pode ajudar a manter a mente sã, pois exige que a pessoa se concentre nos detalhes, se lembre onde os objetos estão localizados e pense estrategicamente.

Investigadores do Science of Learning Institute da Universidade Johns Hopkins descobriram que saber o que não procurar é um sinal de inteligência. Por isso, desenharam um teste rápido que pode ajudar as pessoas a perceberem até que ponto são rápidas a processar informação.

O teste, que está na imagem abaixo, pede que encontre a letra "T" no meio dos "L". Os investigadores informam que o "T" não é vermelho.

Teste de QI deteta a capacidade de ignorar as distrações e prestar atenção

Os resultados do estudo demonstraram que, quando as pessoas têm tempo para aprender o que é possível ignorar antes de começarem, conseguem pesquisar de forma mais rápida e eficiente.

Os indivíduos que ignoram explicitamente a informação que os distrai melhoram o seu desempenho na pesquisa visual, uma competência essencial para profissionais, como os radiologistas e os inspetores de bagagens dos aeroportos.

Explicou Corbin A. Cunningham, autor principal do estudo, acrescentando que "este trabalho tem o potencial de ajudar as profissões que dependem da pesquisa visual, orientando futuros programas de formação".

Ao longo de duas experiências, foi pedido aos participantes que procurassem determinadas letras num ecrã de computador.

Tinham de encontrar um "B" maiúsculo ou um "F", entre outras letras de cores variadas. Por vezes, os participantes eram informados de que o "B" ou o "F" não seriam de uma determinada cor e, outras vezes, não lhes eram dadas quaisquer sugestões de cores.

Quando os participantes eram informados de que deviam ignorar uma cor, o seu tempo de reação abrandava no início. Mas, após algum tempo e prática, encontraram as letras-alvo mais rapidamente do que os participantes a quem não foi dada uma cor para eliminar.

O estudo concluiu que quanto mais informação os participantes conseguiam ignorar, mais rapidamente encontravam o alvo. Isto mostra que a capacidade de ignorar as distrações é uma parte fundamental da capacidade de prestar atenção, afirmam os investigadores.

Para Howard Egeth, professor de psicologia e ciências do cérebro na Johns Hopkins e coautor do estudo, "a atenção é normalmente considerada como algo que melhora o processamento de objetos importantes no mundo".

Segundo explicou, este estudo "realça a importância da supressão ativa dos estímulos concorrentes": "É o que eu considero o lado negro da atenção".