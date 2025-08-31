Empresas de satélites estão a deixar o céu noturno demasiado brilhante

Com mais de 12.000 satélites ativos na órbita da Terra, um artigo recente revela que as constelações destes dispositivos são mais brilhantes do que os limites recomendados pelos astrónomos, com apenas uma empresa a cumprir as diretrizes.

Um artigo recente compara as magnitudes de brilho observadas das constelações de satélites na órbita da Terra com os limites de brilho estabelecidos pelo Centro para a Proteção do Céu Escuro e Silencioso (em inglês, CPS) da União Astronómica Internacional (em inglês, IAU).

Publicado no servidor arXiv, o artigo mostra que os investigadores verificaram que quase todos os satélites excediam o limite de +7 de magnitude de brilho, interferindo nas observações.

Atualmente, orbitam a Terra mais de 12.000 satélites ativos. Este número crescente, que quase duplicou em menos de três anos, preocupa os astrónomos, uma vez que os dispositivos mancham a visão do céu noturno e, por conseguinte, as imagens captadas.

Maioria das empresas de satélites viola as diretrizes dos astrónomos

Devido ao acesso mais acessível ao espaço, o custo do lançamento de satélites para órbita está no seu nível mais baixo de sempre. Em resposta ao número crescente de dispositivos, a IAU criou o seu centro, em 2022, conforme recordado, procurando garantir que as constelações de satélites não interferem no estudo e na contemplação do céu noturno.

Embora não existam regulamentações oficiais em vigor, o CPS estabeleceu recomendações para o brilho máximo aceitável para satélites em órbita abaixo de 550 quilómetros: brilho máximo de +7 magnitudes para a astronomia profissional e abaixo de +6 magnitudes como referência estética, para não afetar a capacidade do público de observar as estrelas sem interferência dos satélites.

O estudo indica que a concorrente da SpaceX, AST SpaceMobile, é a pior infratora. Os satélites BlueWalker da empresa têm uma magnitude aparente média de +3,3, muitas vezes ofuscando a maioria dos objetos no céu noturno.

Enquanto a maioria das empresas violou as diretrizes sugeridas, uma empresa cumpriu-as: a OneWeb, com sede em Londres, tem 652 satélites em órbita com uma magnitude aparente média de +7,85, cumprindo o limite ajustado considerando a sua altitude de 1200 quilómetros acima da superfície da Terra.

