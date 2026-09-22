El Niño: OMS lança alerta para “grande ameaça” à saúde

O fenómeno climático El Niño está a intensificar-se e poderá representar uma importante ameaça para a saúde pública em várias regiões do mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já lançou o alerta.

Entre os principais riscos estão o aumento de surtos de cólera, doenças transmitidas por mosquitos e casos de desnutrição, associados a alterações nos padrões de chuva, temperaturas elevadas, secas e inundações.

A Organização Meteorológica Mundial prevê que o atual episódio de El Niño possa atingir uma intensidade muito forte no final de 2026, prolongando os seus efeitos até 2027.

Sistemas de saúde devem preparar-se

A OMS recomenda que os países reforcem a vigilância epidemiológica e a preparação dos sistemas de saúde, sobretudo nas regiões mais vulneráveis.

As alterações na disponibilidade de água e alimentos podem agravar situações de insegurança alimentar, enquanto as inundações podem aumentar o risco de doenças associadas à água contaminada.

O fenómeno é natural e não é causado pelas alterações climáticas. No entanto, ocorre num contexto de temperaturas globais elevadas, o que pode aumentar alguns dos riscos associados aos fenómenos meteorológicos extremos.

Chama-se El Niño porque o fenómeno foi identificado e batizado por pescadores da costa do Peru e do Equador.

O aquecimento periódico das águas do Pacífico ocorria normalmente perto do Natal, por isso os pescadores espanhóis deram-lhe o nome “El Niño”, uma referência ao Menino Jesus.