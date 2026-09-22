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Ciência

El Niño: OMS lança alerta para “grande ameaça” à saúde

4 Comentários

O fenómeno climático El Niño está a intensificar-se e poderá representar uma importante ameaça para a saúde pública em várias regiões do mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já lançou o alerta.

Entre os principais riscos estão o aumento de surtos de cólera, doenças transmitidas por mosquitos e casos de desnutrição, associados a alterações nos padrões de chuva, temperaturas elevadas, secas e inundações.

A Organização Meteorológica Mundial prevê que o atual episódio de El Niño possa atingir uma intensidade muito forte no final de 2026, prolongando os seus efeitos até 2027.

Sistemas de saúde devem preparar-se

A OMS recomenda que os países reforcem a vigilância epidemiológica e a preparação dos sistemas de saúde, sobretudo nas regiões mais vulneráveis.

As alterações na disponibilidade de água e alimentos podem agravar situações de insegurança alimentar, enquanto as inundações podem aumentar o risco de doenças associadas à água contaminada.

El Niño: OMS lança alerta para "grande ameaça" à saúde

O fenómeno é natural e não é causado pelas alterações climáticas. No entanto, ocorre num contexto de temperaturas globais elevadas, o que pode aumentar alguns dos riscos associados aos fenómenos meteorológicos extremos.

Chama-se El Niño porque o fenómeno foi identificado e batizado por pescadores da costa do Peru e do Equador.

O aquecimento periódico das águas do Pacífico ocorria normalmente perto do Natal, por isso os pescadores espanhóis deram-lhe o nome “El Niño”, uma referência ao Menino Jesus.

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Autor: Pedro Pinto
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El Niño oms

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  1. Avatar de Gonçalo
    Gonçalo

    Isto sempre aconteceu

    Responder
  2. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    O capitalismo trouxe-nos até aqui e eu pergunto, porquê? para quê? vamos herdar um planeta pior e o resultado disto tudo foi para quê?

    A Humanidade liderada pela ganância é assim, sem mentem sem rumo á deriva, não pensa no futuro.

    Responder
    1. Avatar de Rui Costa
      Rui Costa

      Mas qual capitalismo???? Vives de quê? de um salário? Quem te paga? Uma empresa?? Então agradece ao capitalismo. Pobre e mal agradecido

      Responder
      1. Avatar de Gringo Bandido
        Gringo Bandido

        Cada vez mais pobres e a dar cabo da nossa casa.

        Responder
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