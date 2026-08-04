Eclipse solar de 12 de agosto: prepare-se para o fenómeno que Portugal não via há 100 anos
No dia 12 de agosto, o céu português vai protagonizar um dos fenómenos astronómicos mais raros das últimas décadas. Em quase todo o país, o Sol vai ficar quase totalmente escondido pela Lua, com um pequeno recanto no nordeste transmontano a ver o dia a transformar-se em noite por breves segundos. Eis tudo o que precisa para aproveitar o fenómeno ao máximo.
Não é todos os dias que Portugal entra no roteiro dos grandes eventos astronómicos mundiais, mas este verão é uma exceção.
A 12 de agosto de 2026, o país vai assistir a um eclipse solar de proporções raramente vistas em território nacional. Aliás, o último eclipse total visível em Portugal continental aconteceu em 1912, conforme explorámos anteriormente.
O fenómeno vai poder ser visto de norte a sul, mas com intensidades diferentes:
- Em Bragança, a Lua vai ocultar 99,9% do disco solar;
- No Porto, cerca de 98%;
- Em Faro, no extremo sul, a ocultação desce para os 92,8%.
Este ano, apenas um pequeno recanto de território nacional vai realmente experienciar a totalidade do eclipse solar.
O privilégio cabe à zona do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança, no extremo nordeste transmontano. Ali, durante cerca de 26 segundos, o Sol vai desaparecer por completo atrás da Lua, revelando a sua coroa solar a olho nu.
✅ A checklist para aproveitar o eclipse solar
Com o dia 12 de agosto a aproximar-se, deixamos uma checklist prática para preparar a observação, seja em casa, numa praia ou numa viagem até Trás-os-Montes:
Proteção ocular
Medical king
Óculos homologados Eclipse solar ISO 12312-2 - Vem com 2 lentes fotográficas para smartphone aprovadas de acordo com a norma ISO, com certificação CE: Óculos para ver eclipses solares.
Celestron 94243
EclipSmart Solar Eclipse Telescope Filter ISO 12312-2 Compliant, Secure Fit with Solar Safe Film, com 6" Schmidt-Cassegrain tecidos, preto.
Fotografia
K&F Concept 52 mm.
Clip-on Filtro polarizador circular para telemóvel, filtro CPL para telemóvel lente com clipe compatível com iPhone 16 15 Pro MAX 14 13 12 11 | Filtro CPL para telemóvel, compatível com iPhone 17/16/15/14/13/12 11, não aplicável para iPhone 17 Pro/Pro Max -FP101.
Tripé para telemóvel e vara Selfie
tripé móvel extensível portátil com controlo sem fio, compatível com iPhone/Samsung/GoPro/câmaras (180 cm).
Adaptador de telefone
Adaptador de telefone para telescópio, binóculos compatíveis com suporte de telemóvel monocular, microscópio, telescópio, suporte de clipe para telefones inteligentes compatível.
Anker Zolo Power Bank
Carregador portátil de 25000 mAh e 165 W, três portas USB-C de 100 W máximo. para o carregamento de vários dispositivos, cabos integrados e retráteis, para iPhone 17/16/15 | Adequado para avião, cabos integrados e retráteis, para iPhone 17/16/15 e MacBook.
Conforto
Cadeira de campismo
Amazon Basics Cadeira de campismo dobrável portátil com porta-copos - cadeira exterior com moldura de aço, impermeável, com bolsa de transporte, 72,5 cm x 52,5 cm x 93,2 cm, preto, conjunto de 2.
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Spray anti-mosquitos
Relec Embalagem de poupança de 250 ml (2 embalagens de 125 ml) Spray anti-mosquitos extra forte, repelente de mosquitos, eficaz contra o mosquito tigre, proteção contra picadas de mosquitos em zonas | Embalagem de poupança, 50% DEET, proteção de até 9 horas, contra mosquito tigre e carrapatos, áreas tropicais, uso exterior.
Beurer BiteX Max Deep Black
Aparelho contra picadas de insetos com superfície de aquecimento maior, para o tratamento de picadas e mordidas de insetos, com luz, bateria recarregável.
Extras
- Aceder ao website do Eclipse Solar 2026 para todos os detalhes.
- Usar a aplicação Sun Surveyor para confirmar a hora exata do eclipse na localização escolhida:
Um momento para não perder
Eventos como este não se repetem com frequência, estando o próximo eclipse total visível em território português previsto apenas para 2144.
Entre a raridade do fenómeno e a facilidade de acesso a partir de qualquer ponto do país, 12 de agosto de 2026 promete ficar marcado como um dos dias mais aguardados do calendário astronómico português.
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Nas farmácias davam os óculos, por marcação, não sei se ainda aceitam.
Comprei uma dúzia na Amazon, dá para oferecer.
(E não deitem os óculos fora porque a 02/08/2027 há outro eclipse, parcial, do sol – este ao fim da manhã, com o sol alto no céu)