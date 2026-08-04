Eclipse solar de 12 de agosto: prepare-se para o fenómeno que Portugal não via há 100 anos

No dia 12 de agosto, o céu português vai protagonizar um dos fenómenos astronómicos mais raros das últimas décadas. Em quase todo o país, o Sol vai ficar quase totalmente escondido pela Lua, com um pequeno recanto no nordeste transmontano a ver o dia a transformar-se em noite por breves segundos. Eis tudo o que precisa para aproveitar o fenómeno ao máximo.

Não é todos os dias que Portugal entra no roteiro dos grandes eventos astronómicos mundiais, mas este verão é uma exceção.

A 12 de agosto de 2026, o país vai assistir a um eclipse solar de proporções raramente vistas em território nacional. Aliás, o último eclipse total visível em Portugal continental aconteceu em 1912, conforme explorámos anteriormente.

O fenómeno vai poder ser visto de norte a sul, mas com intensidades diferentes:

Em Bragança , a Lua vai ocultar 99,9% do disco solar;

, a Lua vai ocultar 99,9% do disco solar; No Porto , cerca de 98%;

, cerca de 98%; Em Faro, no extremo sul, a ocultação desce para os 92,8%.

Este ano, apenas um pequeno recanto de território nacional vai realmente experienciar a totalidade do eclipse solar.

O privilégio cabe à zona do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança, no extremo nordeste transmontano. Ali, durante cerca de 26 segundos, o Sol vai desaparecer por completo atrás da Lua, revelando a sua coroa solar a olho nu.

Um momento para não perder

Eventos como este não se repetem com frequência, estando o próximo eclipse total visível em território português previsto apenas para 2144.

Entre a raridade do fenómeno e a facilidade de acesso a partir de qualquer ponto do país, 12 de agosto de 2026 promete ficar marcado como um dos dias mais aguardados do calendário astronómico português.

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