Eclipse lunar de 28 de agosto: as horas exatas em Portugal

Já tínhamos avisado que o espetáculo estava marcado no calendário. Agora, chegam os detalhes que faltavam: as horas exatas para quem vai observar o fenómeno a partir de Portugal. Para acompanhar este, não é preciso qualquer equipamento especial.

Depois do eclipse solar total que levou muita gente a comprar óculos certificados e a olhar expectante para o céu, o mês termina com um fenómeno diferente, mas igualmente imperdível.

Na madrugada de 28 de agosto, a Lua vai atravessar a sombra da Terra num eclipse lunar parcial, visível a partir de Portugal continental.

Se anteriormente informámos sobre o fenómeno, agora trazemos a informação necessária para observá-lo a partir de Portugal.

As horas a marcar no despertador

Quem estiver disposto a perder uma noite de sono tem um longo percurso pela frente, uma vez que o eclipse se prolonga por várias horas antes de a Lua sair por completo da sombra terrestre:

Às 02h23 , a Lua começa a entrar na penumbra da Terra, a zona de sombra mais ténue e quase impercetível a olho nu.

, a Lua começa a entrar na penumbra da Terra, a zona de sombra mais ténue e quase impercetível a olho nu. Às 04h12 , arranca a fase parcial, quando a sombra mais escura, a umbra, começa mesmo a cobrir o disco lunar.

, arranca a fase parcial, quando a sombra mais escura, a umbra, começa mesmo a cobrir o disco lunar. Às 05h12 , momento de maior intensidade do eclipse.

, momento de maior intensidade do eclipse. Às 06h13 , termina a fase parcial em Portugal continental.

, termina a fase parcial em Portugal continental. Depois das 07h00, deverá terminar também a fase penumbral, encerrando o fenómeno.

A fase mais interessante para observar acontece perto do amanhecer e, quanto mais desimpedido estiver o horizonte e menor for a poluição luminosa, melhor será a experiência.

Um eclipse parcial, mas quase total

Apesar de não se tratar de um eclipse lunar total, cerca de 93% do diâmetro da Lua vai ficar dentro da umbra, a parte mais escura da sombra da Terra. Só uma fatia fina do disco lunar continuará a receber luz solar direta.

Aliás, é essa passagem pela umbra que faz a Lua parecer parcialmente escurecida, podendo ainda ganhar tons avermelhados ou acobreados em algumas zonas, o mesmo efeito atmosférico que dá origem à conhecida "Lua de Sangue" nos eclipses totais.

Entretanto, ao contrário do que aconteceu com o eclipse solar, o de sexta-feira não exige filtros ou óculos especiais, porque um eclipse lunar pode ser observado diretamente a olho nu, sem qualquer risco para a visão.

Saiba mais sobre o eclipse lunar: