Earworm Eraser: para acabar de vez com aquela música que não lhe sai da cabeça

Há temas musicais muito chatos, mas que a determinado momento não conseguimos tirar da cabeça. Pois bem, agora há uma ferramenta para libertar a mente de canções persistentes. Chama-se Earworm Eraser.

Sai da minha cabeça

Quantas vezes já se viu a cantarolar uma música que simplesmente não sai da sua cabeça, mesmo quando não quer ouvi-la mais?

Então quando chega o Natal, temas como Jingle Bells ou o omnipresente “All I Want for Christmas is You”, da Mariah Carey, parece que não nos largam.

A ciência há muito que estudou este fenómeno. Tem o nome de earworm (ou verme de ouvido), e é algo que todos experienciamos nalgum momento.

Basicamente é uma música, uma melodia que fica ali na nossa memória, presa, e que a vamos repetir em loop sem que haja uma explicação. Por vezes nem gostamos do tema!

Por exemplo, quem nunca andou com este tema preso na mente?

Los Del Rio: "Macarena" (excerto) (1993)

Para resolver este problema, especialistas em psicologia musical e engenharia de áudio desenvolveram uma ferramenta, Earworm Eraser. Basicamente é uma faixa áudio de 40 segundos criada especificamente para "eliminar" músicas que não conseguimos parar de pensar.

O Earworm Eraser é um curto trecho musical projetado para "apagar" canções repetitivas do nosso cérebro. A ferramenta, que utiliza princípios psicológicos e neurológicos, funciona de forma simples: introduz um novo padrão auditivo que desvia o cérebro da música persistente. Com isso, a mente relaxa e liberta-se daquele ciclo frustrante.

Este tema sonoro combina sons cuidadosamente elaborados, variações rítmicas e frequências específicas que ajudam a "resetar" o cérebro. Assim o utilizador substitui a melodia repetitiva por um padrão auditivo que não se fixa, deixando o cérebro "limpo" e livre para focar em outras coisas.

Por que razão os earworms acontecem?

Bom, a ciência explica-nos de forma simples. Os earworms ocorrem devido a uma combinação de fatores psicológicos e neurológicos. Segundo alguns estudos, certas músicas com padrões repetitivos, letras simples e batidas cativantes têm mais probabilidade de ficar presas na memória.

Além disso, situações de stress, ansiedade ou períodos de inatividade mental podem intensificar a ocorrência de earworms, uma vez que o cérebro tende a agarrar-se a algo familiar para preencher o vazio cognitivo.

Assim, o Earworm Eraser atua de forma semelhante a um "atalho mental", interrompendo o ciclo repetitivo que mantém a música presa na mente.

Par a isso, esta técnica recorre a 3 mecanismos simples:

Desvio de atenção: ao ouvir a faixa, o cérebro é exposto a um novo padrão sonoro, que atrai a atenção e ocupa a memória auditiva. Quebra do ciclo repetitivo: a estrutura não linear e imprevisível do áudio impede que a nova faixa se torne um novo earworm, funcionando como um "reset" para o cérebro. Relaxamento cognitivo: A faixa foi concebida para não gerar estímulos excessivos, permitindo que a mente retorne a um estado neutro.

Esta ferramenta é ideal para qualquer pessoa que já tenha experienciado o desconforto de ter uma música repetitiva presa na cabeça. Desde estudantes a profissionais, passando por pessoas que apenas desejam relaxar, o Earworm Eraser é uma solução simples e eficaz.

Além disso, pode ser útil para quem sofre de stress ou ansiedade, uma vez que estas condições tendem a agravar os earworms. O ato de ouvir a faixa pode ajudar a reduzir o desconforto e melhorar o foco.