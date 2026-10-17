E se o intestino humano fosse o segredo para uma nova bateria?
Pode parecer estranho, mas a ciência desenvolveu uma bateria alimentada por bactérias, inspirada no intestino delgado, que conseguiu gerar eletricidade durante pelo menos 14 horas.
A tecnologia poderá vir a aproveitar resíduos presentes nas águas residuais para alimentar pequenos dispositivos.
Porque foram os investigadores buscar inspiração ao intestino?
Uma equipa da Universidade de Binghamton criou uma biobateria flexível que reproduz a forma das vilosidades do intestino delgado. Estas pequenas projeções aumentam a superfície disponível para absorver nutrientes, sem exigir um grande aumento do volume do órgão.
Os investigadores aplicaram esse princípio a uma pilha de combustível microbiana. O objetivo é proporcionar mais espaço às bactérias e facilitar o acesso aos nutrientes necessários à produção de eletricidade.
Os formatos planos oferecem uma superfície limitada. Já os materiais porosos podem ficar obstruídos pela acumulação de biopelículas, dificultando a distribuição dos nutrientes e a eliminação de resíduos.
Como funciona esta biobateria?
A estrutura foi fabricada com um hidrogel polimérico flexível, moldado com pequenas saliências semelhantes às vilosidades intestinais. No seu interior, a equipa incorporou bactérias Bacillus subtilis, inicialmente inativas.
Quando encontram condições favoráveis e nutrientes, os microrganismos retomam a atividade metabólica. As reações associadas permitem aproveitar parte da energia química da matéria orgânica para produzir corrente elétrica.
O hidrogel com bactérias funciona como ânodo. Uma membrana de troca iónica separa-o de um cátodo de tecido de carbono modificado, completando o sistema eletroquímico.
Produziu cerca de 0,75 volts durante pelo menos 14 horas
Nos ensaios de laboratório, com fornecimento contínuo de nutrientes, o protótipo manteve uma tensão estável de aproximadamente 0,75 volts durante pelo menos 14 horas. Segundo a equipa, a produção permite alimentar pequenos LED ou microssensores.
O resultado depende, portanto, da alimentação dos microrganismos. As 14 horas representam o funcionamento demonstrado nessas condições, sem estabelecer uma autonomia máxima.
As águas residuais poderão alimentar os próprios sensores
Uma das aplicações previstas passa pela instalação destas biobaterias em tubagens. A flexibilidade da estrutura permitiria adaptá-la à geometria da canalização, enquanto os compostos orgânicos presentes na água serviriam de nutrientes.
Desta forma, pequenos sensores poderiam obter energia no local onde fazem a monitorização, reduzindo a necessidade de substituir pilhas em pontos de difícil acesso.
Contudo, a utilização em águas residuais reais ainda exige validação. Variações na composição da água, sedimentos, temperatura e substâncias prejudiciais às bactérias podem afetar o desempenho.
O próximo desafio é sair do laboratório
A investigação, publicada na revista científica Small, foi conduzida por Seokheun “Sean” Choi, Ruohan Zhang e Botian Wang.
A equipa pretende desenvolver um método de impressão escalável numa única etapa e reproduzir melhor a organização dos microrganismos junto da camada mucosa intestinal.
Há também questões ambientais por esclarecer: fabricar hidrogéis, membranas e elétrodos consome recursos. O benefício terá de ser avaliado ao longo do ciclo de vida, e a produção de eletricidade não demonstra, por si só, que o dispositivo depura a água.
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