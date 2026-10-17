E se o intestino humano fosse o segredo para uma nova bateria?

Pode parecer estranho, mas a ciência desenvolveu uma bateria alimentada por bactérias, inspirada no intestino delgado, que conseguiu gerar eletricidade durante pelo menos 14 horas.

A tecnologia poderá vir a aproveitar resíduos presentes nas águas residuais para alimentar pequenos dispositivos.

Porque foram os investigadores buscar inspiração ao intestino?

Uma equipa da Universidade de Binghamton criou uma biobateria flexível que reproduz a forma das vilosidades do intestino delgado. Estas pequenas projeções aumentam a superfície disponível para absorver nutrientes, sem exigir um grande aumento do volume do órgão.

Os investigadores aplicaram esse princípio a uma pilha de combustível microbiana. O objetivo é proporcionar mais espaço às bactérias e facilitar o acesso aos nutrientes necessários à produção de eletricidade.

Os formatos planos oferecem uma superfície limitada. Já os materiais porosos podem ficar obstruídos pela acumulação de biopelículas, dificultando a distribuição dos nutrientes e a eliminação de resíduos.

As novas biobaterias desenvolvidas na Universidade de Binghamton inspiram-se nas protuberâncias semelhantes a dedos, chamadas vilosidades, que revestem o trato digestivo e nos ajudam a digerir. Crédito da imagem: UB

Como funciona esta biobateria?

A estrutura foi fabricada com um hidrogel polimérico flexível, moldado com pequenas saliências semelhantes às vilosidades intestinais. No seu interior, a equipa incorporou bactérias Bacillus subtilis, inicialmente inativas.

Quando encontram condições favoráveis e nutrientes, os microrganismos retomam a atividade metabólica. As reações associadas permitem aproveitar parte da energia química da matéria orgânica para produzir corrente elétrica.

O hidrogel com bactérias funciona como ânodo. Uma membrana de troca iónica separa-o de um cátodo de tecido de carbono modificado, completando o sistema eletroquímico.

As biobaterias inspiradas nas vilosidades poderiam ser instaladas em tubagens de águas residuais para produzir eletricidade.

Produziu cerca de 0,75 volts durante pelo menos 14 horas

Nos ensaios de laboratório, com fornecimento contínuo de nutrientes, o protótipo manteve uma tensão estável de aproximadamente 0,75 volts durante pelo menos 14 horas. Segundo a equipa, a produção permite alimentar pequenos LED ou microssensores.

O resultado depende, portanto, da alimentação dos microrganismos. As 14 horas representam o funcionamento demonstrado nessas condições, sem estabelecer uma autonomia máxima.

As águas residuais poderão alimentar os próprios sensores

Uma das aplicações previstas passa pela instalação destas biobaterias em tubagens. A flexibilidade da estrutura permitiria adaptá-la à geometria da canalização, enquanto os compostos orgânicos presentes na água serviriam de nutrientes.

Desta forma, pequenos sensores poderiam obter energia no local onde fazem a monitorização, reduzindo a necessidade de substituir pilhas em pontos de difícil acesso.

Contudo, a utilização em águas residuais reais ainda exige validação. Variações na composição da água, sedimentos, temperatura e substâncias prejudiciais às bactérias podem afetar o desempenho.

A infografia ilustra o funcionamento de uma biobateria inspirada nas vilosidades do intestino delgado. A estrutura tridimensional de hidrogel aumenta a superfície disponível para alojar bactérias Bacillus subtilis, que aproveitam a matéria orgânica presente nas águas residuais. Durante o metabolismo, estes microrganismos libertam eletrões que são transferidos para um elétrodo e circulam num circuito externo, gerando corrente elétrica.

O próximo desafio é sair do laboratório

A investigação, publicada na revista científica Small, foi conduzida por Seokheun “Sean” Choi, Ruohan Zhang e Botian Wang.

A equipa pretende desenvolver um método de impressão escalável numa única etapa e reproduzir melhor a organização dos microrganismos junto da camada mucosa intestinal.

Há também questões ambientais por esclarecer: fabricar hidrogéis, membranas e elétrodos consome recursos. O benefício terá de ser avaliado ao longo do ciclo de vida, e a produção de eletricidade não demonstra, por si só, que o dispositivo depura a água.