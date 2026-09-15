É provável que esteja a estragar o seu azeite, e a ciência explica porquê

Enquanto portugueses, primamos pela qualidade do azeite. Não é para menos: Portugal é hoje um dos países que mais azeite virgem extra produz no mundo, e é também esse o tipo de azeite que a maioria de nós compra e consome em casa. Escolhemos com cuidado, mas depois guardamo-lo na bancada junto ao fogão, ou num recipiente transparente perto da janela. Sabia que pode estar a estragar o seu azeite?

A ciência alimentar é consensual quanto ao facto de o azeite se degradar por ação de três fatores: luz, calor e oxigénio.

A North American Olive Oil Association resume-os como os "três inimigos" do azeite, e recomenda guardá-lo num local fresco e escuro, longe do calor e da luz, com a tampa bem fechada quando não está a ser usado.

O problema é que muitos dos sítios mais óbvios para guardar o azeite numa cozinha, como a bancada junto ao fogão, a prateleira por cima do forno ou o parapeito da janela, reúnem as três condições ao mesmo tempo.

A luz ataca o que torna o azeite especial

O azeite virgem extra é rico em clorofila, o pigmento verde que lhe dá aquele tom dourado-esverdeado.

O problema é que essa clorofila reage com a luz, ou seja, quando exposta a luz solar ou até à iluminação normal de uma cozinha, desencadeia uma reação de foto-oxidação que degrada rapidamente os polifenóis, os antioxidantes responsáveis pelo sabor e por boa parte dos benefícios do azeite para a saúde.

Um estudo publicado em 2025 na revista científica European Food Research and Technology, testou garrafas de azeite virgem extra expostas à luz doméstica e comparou-as com garrafas protegidas da luz, ambas abertas e usadas diariamente ao longo de várias semanas.

As garrafas expostas à luz perderam a classificação de virgem extra em apenas 28 a 35 dias ;

; As garrafas protegidas da luz aguentaram-se entre 49 e 56 dias antes de perderem qualidade, cerca de mais 60% a 75% de tempo de vida útil.

O calor acelera tudo o resto

Temperaturas altas aceleram as reações químicas que degradam o azeite. Conforme amplamente aceite na ciência alimentar, a velocidade de degradação ronda o dobro por cada 10 °C a mais na temperatura de armazenamento.

Ou seja, qualquer sítio junto a uma fonte de calor, seja o fogão, o forno ou até a luz solar direta a entrar pela janela, é um péssimo local para guardar o azeite, seja qual for o recipiente escolhido.

O ar que entra sempre que se abre a garrafa

Além disso, um terceiro fator: o oxigénio. Um estudo de 2022, publicado no Journal of Food Composition and Analysis, simulou o uso doméstico real de uma garrafa, reaberta diariamente, com o azeite a ser retirado ao longo de um mês.

O resultado foi uma perda de 12% a quase 18% nos compostos fenólicos em apenas 30 dias, só pela exposição repetida ao ar que entra a cada utilização.

Isto significa que mesmo um recipiente perfeito, guardado no sítio ideal, continua a perder qualidade se a tampa não for bem fechada a cada uso, ou se a garrafa ficar meio vazia durante muito tempo.

O espaço de ar que se forma acima do azeite vai aumentando a cada utilização, e é esse ar que acelera a oxidação.

Então, como armazenar o azeite?

Nada de complicado nem de caro. Resumindo ao essencial o que a ciência indica:

Vidro escuro (verde-escuro ou âmbar), cerâmica ou aço inoxidável bloqueiam a maior parte da luz e são a escolha mais segura para guardar o azeite à vista, segundo o Olive Center da Universidade da Califórnia em Davis, uma referência académica nesta área.

bloqueiam a maior parte da luz e são a escolha mais segura para guardar o azeite à vista, segundo o Olive Center da Universidade da Califórnia em Davis, uma referência académica nesta área. Vidro transparente não é, em si, um problema, desde que fique guardado num armário fechado, longe da luz . O que não convém é deixá-lo exposto, seja numa bancada ensolarada, seja num recipiente decorativo junto à janela.

. O que não convém é deixá-lo exposto, seja numa bancada ensolarada, seja num recipiente decorativo junto à janela. Tampa sempre bem fechada depois de cada utilização, para limitar a entrada de ar.

depois de cada utilização, para limitar a entrada de ar. Longe do calor, idealmente entre 14 °C e 18 °C, e nunca por cima ou ao lado do fogão.

No fundo, o recipiente onde guarda o azeite não é um pormenor decorativo. Na realidade, é o que decide quanto tempo o sabor e os benefícios se mantêm intactos.

Não precisa de mudar de marca nem de gastar mais dinheiro, bastando escolher um recipiente que bloqueie a luz (ou guardar o transparente dentro de um armário), fechá-lo bem depois de cada uso e afastá-lo do calor.

Sugestão de recipiente: