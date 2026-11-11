É possível piratear um satélite? Um ciberataque no espaço pode ter enormes consequências

Desde as comunicações e a Internet até aos sistemas de navegação GPS, previsão meteorológica e operações militares, uma parte significativa da sociedade depende de infraestruturas que orbitam a Terra. Mas será que também podem ser pirateados? A resposta é sim, e as consequências podem ser particularmente preocupantes.

Embora possa parecer um cenário retirado de um filme de ficção científica, os sistemas espaciais são também alvos de ciberataques. Tal como acontece com qualquer infraestrutura informática, os satélites e os sistemas que permitem a sua gestão podem apresentar vulnerabilidades que os atacantes procuram explorar.

Como é possível piratear um satélite?

Um satélite moderno é um sistema tecnológico complexo, equipado com computadores, software, sensores, sistemas de comunicação e mecanismos de controlo remoto. Através de estações terrestres, os operadores conseguem monitorizar o seu funcionamento, enviar comandos e receber informação.

Esta ligação entre a Terra e o espaço representa também uma possível superfície de ataque.

Existem várias formas de comprometer a segurança de uma infraestrutura espacial:

Ataques às estações terrestres: os hackers podem explorar vulnerabilidades nos computadores e servidores utilizados para controlar os satélites.

os hackers podem explorar vulnerabilidades nos computadores e servidores utilizados para controlar os satélites. Interceção de comunicações: podem tentar aceder às comunicações entre os satélites e as respetivas estações terrestres.

podem tentar aceder às comunicações entre os satélites e as respetivas estações terrestres. Manipulação de comandos: caso consigam obter acesso privilegiado, podem tentar enviar instruções não autorizadas.

caso consigam obter acesso privilegiado, podem tentar enviar instruções não autorizadas. Ataques à cadeia de fornecimento: vulnerabilidades podem ser introduzidas durante o desenvolvimento do hardware ou software.

vulnerabilidades podem ser introduzidas durante o desenvolvimento do hardware ou software. Exploração de software desatualizado: sistemas antigos, configurações inseguras e mecanismos de autenticação frágeis podem abrir portas a atacantes.

Importa salientar que nem sempre é necessário comprometer diretamente o satélite. Muitas vezes, o elo mais vulnerável encontra-se em terra, precisamente nos sistemas informáticos responsáveis pela sua operação.

O que aconteceria se um hacker conseguisse controlar um satélite?

O impacto dependeria do tipo de satélite, dos privilégios obtidos pelo atacante e dos sistemas comprometidos. Ainda assim, existem vários cenários preocupantes.

Satélites de comunicações: um ataque poderia provocar interrupções nos serviços de Internet por satélite, televisão, comunicações empresariais e até sistemas utilizados por forças militares.

Satélites de navegação GPS: a manipulação dos sinais de navegação poderia afetar sistemas de localização, transportes marítimos e aéreos e equipamentos que dependem de informação de posicionamento e sincronização temporal.

Satélites meteorológicos: a interrupção ou manipulação dos dados recolhidos poderia comprometer previsões meteorológicas e a monitorização de fenómenos extremos.

Satélites militares: o acesso não autorizado poderia comprometer comunicações estratégicas, sistemas de vigilância e operações de defesa.

Satélites de observação terrestre: um atacante poderia tentar aceder a imagens e informação sensível utilizada na monitorização de infraestruturas, territórios e movimentos militares.

Num cenário mais extremo, o controlo de determinados sistemas poderia permitir alterar a orientação do satélite, comprometer a sua missão ou provocar a perda de funcionalidades essenciais.

Além dos prejuízos tecnológicos e económicos, existe ainda uma dimensão geopolítica. Um ataque desta natureza poderia ser interpretado como uma ação contra infraestruturas estratégicas de um país.

O espaço está a tornar-se um novo campo de batalha da cibersegurança?

A crescente dependência de serviços espaciais está a transformar os satélites em ativos estratégicos para governos, empresas e organizações militares.

A Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) publicou, em março de 2025, o relatório Space Threat Landscape, dedicado precisamente à análise das ameaças à indústria espacial e aos satélites comerciais.

O documento identifica vários riscos, incluindo vulnerabilidades na cadeia de fornecimento, utilização de componentes comerciais, sistemas antigos, configurações inseguras e dificuldades em monitorizar equipamentos que se encontram a milhares de quilómetros da Terra.

A ENISA recomenda, entre outras medidas, a implementação de princípios de segurança desde a conceção, testes rigorosos dos componentes e reforço da proteção das infraestruturas terrestres.