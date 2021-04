Drone Ingenuity da NASA parado em Marte precisa de uma atualização de software

Qualquer pessoa que tenha um drone sabe que, de vez em quando, a máquina voadora precisa de receber atualizações. Ao que tudo indica, o drone da NASA que está parado em Marte, o Ingenuity, que deveria levantar voo amanhã, precisa também de atualizar o seu software.

Há já alguns dias que o Ingenuity está no solo de Marte. Após sair do ventre do rover Perseverance, a NASA recebeu informações da máquina que a levou a adiar uma vez o lançamento. Passou do dia 11 para o dia 14, mas mesmo este poderá não acontecer.

São muitos os olhos que esperam ver imagens captadas por este drone, ou mini-helicóptero, da superfície de Marte. A NASA na semana passada retirou-o da barriga do rover Perseverance para que as baterias pudessem recarregar com a energia solar.

Os planos da agência espacial passavam por levantar o drone no passado dia 11 de abril. Contudo, um problema no computador com a passagem do sistema de pré-voo para voo, levou ao adiamento para o dia 14 deste mês. A NASA refere agora que terá de atualizar o equipamento. Uma tarefa que cá na Terra seria simples, mas a uma distância de 480 milhões de quilómetros de casa, será bem mais complexa.

Ingenuity: O que foi detetado?

O helicóptero saiu de dentro do rover e executou uns breves movimentos com as hélices. Nessa altura, a agência espacial norte-americana recebeu um alerta que algo não estava a funcionar corretamente com os rotores. Uma sequência de comandos não resultou no esperado e a NASA terá agora de montar um patch e carregá-lo na nave nos próximos dias.

Assim, estas futuras ações irão muito provavelmente atrasar ainda mais o primeiro voo do Ingenuity. Tendo em conta a complexidade do voo, algo nunca antes tentado na atmosfera de Marte, a NASA tem tido cautelas redobradas.

A agência referiu que os engenheiros decidiram no fim de semana reinstalar o software de controlo de voo, agora com uma “pequena modificação” no processo que inicializa os dois computadores de voo do helicóptero. A mudança permitirá que o hardware e o software do helicóptero façam uma transição segura para o modo de voo.

Depois de ultrapassar estes marcos, prepararemos o Ingenuity para o seu primeiro voo, que levará vários sóis, ou dias de Marte. A nossa melhor estimativa de uma data de voo planeada é fluida no momento, mas estamos a trabalhar para atingir estes marcos e definiremos uma data de voo na próxima semana.

Disse a NASA na segunda-feira.

