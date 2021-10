Drone do oceano capta imagens inéditas da atividade dentro de um furacão

A Saildrone e a NOAA divulgaram o primeiro vídeo recolhido por um veículo de superfície (USV) captado dentro de um grande furacão que atravessa o Oceano Atlântico. O Saildrone Explorer SD 1045 foi direcionado para o meio do furacão Sam, um furacão de categoria 4, que passará a leste das ilhas Bermudas.

O SD1045 luta contra ondas de 15 metros e ventos de cerca de 200 km/h para recolher dados científicos críticos e, no processo, está a dar-nos uma visão completamente nova de uma das forças mais destrutivas da Terra.

Equipado com uma "asa de furacão" especialmente projetada, permitindo operar em condições extremas de vento, o SD1045 enfrentou o furacão Sam em mar aberto.

Nessa jornada recolheu observações em tempo real para modelos numéricos de previsão de furacões, que devem fornecer novos insights sobre como os grandes e destrutivos ciclones tropicais crescem e se intensificam.

O SD1045 faz parte de uma frota de cinco Saildrones 'furacões' que operam no Oceano Atlântico durante a temporada de furacões. Estes recolhem dados 24 horas por dia para ajudar a entender os processos físicos dos furacões. Este conhecimento é fundamental para melhorar a previsão de tempestades e espera-se que reduza a perda de vidas humanas, permitindo uma melhor preparação nas comunidades costeiras.

O Saildrone vai onde nenhum navio de investigação jamais se aventurou a ir. Este drone navega diretamente no olho do furacão. Recolhe dados que transformarão a nossa compreensão destas poderosas tempestades. Depois de conquistar o Ártico e o Oceano Antártico, os furacões foram a última fronteira para a sobrevivência do Saildrone.

Disse Richard Jenkins, fundador e CEO da Saildrone.

Os Saildrones fornecem dados diretamente ao Laboratório Ambiental Marinho do Pacífico da NOAA e ao Laboratório Oceanográfico e Meteorológico do Atlântico, parceiros da Saildrone nesta missão.

Usando dados recolhidos pelo Saildrone, esperamos melhorar os modelos de previsão que preveem a rápida intensificação de furacões. A rápida intensificação, quando os ventos dos furacões aumentam em questão de horas, é uma séria ameaça para as comunidades costeiras.

Os novos dados do drone e outros sistemas que a NOAA usa ajudarão a prever melhor as forças que impulsionam os furacões e conseguirão alertar as comunidades com antecedência.