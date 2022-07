Direto: NASA vai desvendar novas imagens produzidas pelo telescópio James Webb

Depois de nos ter encantado com uma imagem do universo profundo, o Telescópio Espacial James Webb tem muito mais informações e imagens para revelar.

A NASA vai transmitir hoje em direto, a partir das 17h30 da tarde, mais informação do que foi captado pelas lentes do mais avançado equipamento espacial.

James Webb: NASA vai trazer novas revelações e promete serem surpreendentes

A Agência Espacial Norte-Americana divulga nesta terça-feira (12) novas imagens produzidas pelo telescópio James Webb. Segundo as informações, as novas imagens revelarão “visões sem precedentes”, ricas em detalhes do universo.

Conforme foi mostrado ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou a primeira delas, um registo infravermelho mais profundo e nítido do universo distante até hoje.

Equipamento que quer ver o início do universo

Localizado a 1,5 milhão de quilómetros da Terra, no chamado ponto lagrangiano L2, James Webb Space Telescope (JWST) é fruto de uma parceria entre a NASA e Agência Espacial Europeia (ESA).

Este equipamento de mais de 8,8 mil milhões de euros tem como principal objetivo a captação de radiação infravermelha do espaço profundo.

De acordo com a NASA, o primeiro grupo de imagens, selecionadas por um comité internacional, abrange duas nebulosas (Carina e a do Anel Sul), um planeta (Wasp-96 b) e dois aglomerados de galáxias (o Quinteto de Stephan e os aglomerados Smacs 0723).

Conheça os primeiros corpos celestes observados pelo James Webb, descritos pela própria NASA:

Carina nebula: uma das nebulosas (nuvens de poeira espacial onde estrelas são formadas) mais brilhantes do céu. Nesta nebulosa ficam estrelas várias vezes maiores que o Sol;

WASP-96B (espectro): um exoplaneta composto de gás e que fica a 1.150 anos-luz da Terra;

Nebulosa de Anel do Sul: uma nebulosa planetária, uma nebulosa de nuvem de gás, que fica ao redor de uma estrela morta. Ela situa-se a uma distância de 2.000 anos-luz da Terra;

Quinto de Stephan: grupo de cinco galáxias que fica na constelação de Pegasus, a cerca de 290 milhões anos-luz da Terra;

SMACS 0723: um cluster (agrupamento) de galáxias que distorce a luz de objetos por trás delas, permitindo uma visão profunda de galáxias extremamente distantes e fracas.

A expectativa é que, além de resolver mistérios do nosso sistema solar, o telescópio olhe para mundos distantes em torno de outras estrelas e investigue misteriosas estruturas e origens do universo, contribuindo para que o ser humano entenda melhor também o seu próprio planeta.