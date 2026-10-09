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Ciência

Detetadas ondas de rádio de um exoplaneta. Será uma pista para encontrar vida?

2 Comentários

Quando se fala em sinais de rádio vindos do espaço, a ideia de uma civilização extraterrestre surge quase de imediato. Contudo, a descoberta em Beta Pictoris b tem uma explicação natural. Os investigadores conseguiram localizar emissões de rádio neste planeta distante, num avanço que poderá ajudar a estudar os campos magnéticos de outros mundos.

Imagem ilustração da procura por sinais de Beta Pictoris b

Um sinal de rádio a 63 anos-luz da Terra

Beta Pictoris b é um gigante gasoso situado a cerca de 63 anos-luz da Terra. Foi neste exoplaneta que uma equipa de investigadores identificou emissões de rádio que conseguiu distinguir da atividade da estrela que orbita.

As observações foram realizadas com o radiotelescópio MeerKAT, na África do Sul, e revelaram uma emissão persistente, acompanhada por rajadas rápidas e recorrentes, entre 0,85 e 3,5 GHz.

Os autores apresentam o resultado como a primeira deteção direta de emissões de rádio aurorais localizadas num exoplaneta. O trabalho é assinado por Kevin N. Ortiz Ceballos, Edo Berger e Yvette Cendes e está disponível no arXiv.

A explicação está nas auroras e no campo magnético

Segundo a interpretação dos investigadores, o sinal resulta da interação de partículas carregadas com o campo magnético do planeta. O mecanismo, conhecido como instabilidade máser de ciclotrão de eletrões, pode produzir emissões de rádio associadas a auroras.

As características da emissão apontam para um campo magnético de, pelo menos, 1,25 quilogauss na região onde o sinal é produzido.

A localização da fonte é uma parte essencial da descoberta. Já tinham sido identificados sinais candidatos em sistemas com exoplanetas, mas permanecia a dúvida sobre a sua origem. Neste caso, os autores atribuem a emissão ao próprio Beta Pictoris b.

O que muda na procura de vida extraterrestre?

Os campos magnéticos influenciam a interação dos planetas com o vento estelar e podem contribuir para a conservação das suas atmosferas. Por isso, conseguir estudá-los à distância poderá ajudar os cientistas a escolher alvos para futuras observações.

Contudo, detetar um campo magnético não significa encontrar vida, nem garante que um planeta reúna condições de habitabilidade.

Beta Pictoris b é um gigante gasoso, sem uma superfície sólida semelhante à da Terra. O seu interesse, neste contexto, está na possibilidade de testar uma abordagem que venha a ser útil no estudo de outros mundos.

Imagem Beta Pictoris b
Representação artística de Beta Pictoris b, um exoplaneta gigante gasoso situado a cerca de 63 anos-luz da Terra, na constelação de Pictor. Orbita a estrela Beta Pictoris, rodeada por um disco de detritos.

Ainda há resultados por confirmar

Apesar do potencial da descoberta, o estudo aguarda revisão por pares. Serão necessárias mais observações, nomeadamente para esclarecer a relação entre os pulsos de rádio e a rotação do planeta.

Existe também uma limitação tecnológica: os radiotelescópios atuais ainda não permitem aplicar facilmente esta abordagem a planetas mais pequenos e distantes, como referem os investigadores.

Para já, as emissões de Beta Pictoris b abrem uma nova janela para estudar o magnetismo de planetas fora do Sistema Solar. E esse conhecimento poderá ajudar a perceber quais conseguem preservar as condições necessárias à vida.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
Beta Pictoris b exoplaneta

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Comentários

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  1. Avatar de Luis henrique Silva
    Luis henrique Silva

    Eu por mim posso dizer que não preciso de provas cientificas de vida fora da Terra por este Universo inteiro. Basta que a razão e a lógica falem por si, um universo tão vasto, como não poder haver vida em outras esferas planetárias que não anossa, e claro também outras formas de vida de forma diferente, pois não tem de haver só oxigénio e água H2O para haver vida. Mas pronto, isto será necessário para mentes um pouco ainda complicadas de entender.

    Agora uma brincadeira à parte, uma prova que existe vida inteligente superior à nossa, é que eles não nos visitam lol

    Responder
  2. Avatar de Martins
    Martins

    O Zé Fonseca A. vai esclarecer a humanidade, vai como de costume mostrar a sua já habitual arrogância.

    Responder
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