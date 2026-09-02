Depois de semanas desaparecida, esta ilha foi encontrada a 30 km de distância

Uma ilha flutuante, coberta de árvores e sem qualquer registo em mapas ou cartas de navegação, tem intrigado autoridades e residentes na Colúmbia Britânica, no Canadá. Depois de ser avistada, desaparecer misteriosamente e reaparecer a quase 30 km de distância, a explicação para o fenómeno começa a ganhar forma.

Tudo começou em agosto, quando um grupo de pessoas a fazer um passeio de barco no Williston Reservoir, o maior lago de água doce da província, se deparou com um pedaço de terra a flutuar sobre a água, com cerca de 150 metros de comprimento e 75 metros de largura cobertos com cerca de 100 árvores.

O vídeo captado pelos ocupantes do barco rapidamente se tornou viral nas redes sociais canadianas, chegando a Bob Gammer, porta-voz da BC Hydro, a empresa pública responsável pela gestão do reservatório e da barragem próxima.

Pensei que podia ser gerado por [Inteligência Artificial]. Podia ser em qualquer lugar, talvez nem fosse real.

Admitiu Gammer, em declarações à BBC, revelando que a reação inicial foi de desconfiança total.

Confirmada por satélite... e depois desaparecida

Uma imagem de satélite datada de 21 de julho confirmou que a ilha era, de facto, real, flutuando algures no meio do reservatório, numa zona remota e pouco acessível no norte da província.

O verdadeiro mistério ocorreu quando uma nova imagem de satélite, captada a 5 de agosto, mostrou que a ilha já não estava lá. Tinha desaparecido do local onde fora avistada, gerando especulação sobre o seu paradeiro.

O regresso, mas a 30 km de distância

Entretanto, o mistério foi resolvido. Segundo Gammer, a ilha não afundou nem se desfez, derivou ao longo da água até encalhar perto da costa, cerca de 30 km do ponto onde tinha sido vista inicialmente.

A localização foi confirmada através de uma nova imagem de satélite e de relatos de pilotos que sobrevoaram a zona.

Apesar de a área estimada variar consoante a fonte, a ilha possui um pequeno ecossistema próprio, com aves e pequenos animais a viver entre as árvores.

Como nasceu a ilha?

A teoria mais aceite pela BC Hydro é de que a ilha se foi formando ao longo de vários anos, a partir da acumulação de madeira à deriva junto à margem, que acabou por servir de base para o crescimento de plantas e árvores, um processo que Gammer compara ao de um sistema hidropónico, com as árvores a beneficiarem de água em abundância e de matéria orgânica em decomposição.

Este ano, com o nível da água no reservatório a atingir o valor mais alto desde 2012, a massa de terra terá conseguido ganhar impulso suficiente para se soltar da margem e começar a flutuar livremente.

Fenómenos semelhantes já foram documentados noutras partes do mundo, como é o caso do Forty Acre Bog, no lago Chippewa, no Wisconsin, nos Estados Unidos, uma ilha flutuante que, em determinados anos, chega a ser empurrada pelos próprios residentes para evitar que embata numa ponte local.