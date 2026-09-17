Depois de anos a negar, EUA admitem ter “armas de controlo” no espaço

Pela primeira vez, um responsável oficial dos Estados Unidos da América (EUA) confirmou publicamente que o país tem armas colocadas em órbita.

O secretário da Força Aérea dos EUA, Troy Meink, afirmou que o país "tem agora armas de controlo espacial em órbita, capazes de defender as forças conjuntas contra ações hostis de adversários".

A frase, dita em tom quase casual no meio de um discurso mais alargado sobre modernização militar, durante uma conferência da Air & Space Forces Association, foi depois confirmada como intencional. Segundo Meink, a formulação tinha sido "muito bem pensada".

Contudo, o secretário da Força Aérea não esclareceu o que são exatamente essas armas, nem o tipo, nem a quantidade, nem a data em que foram colocadas em órbita. O Departamento da Força Aérea também não acrescentou pormenores.

Durante anos, China, Rússia e EUA acusaram-se mutuamente de armar o espaço, negando sempre fazê-lo. Ao admitir agora ter armas em órbita, Washington parece dar razão às acusações que sempre rejeitou.

O que pode ser uma "arma de controlo espacial"?

Conforme explicado por Cassandra Steer, diretora-executiva do Australasian Centre for Space Governance e especialista associada da Escola de Segurança Nacional da Universidade Nacional da Austrália, o termo "controlo espacial" não é novo, surgindo de doutrinas militares norte-americanas que há muito falam em procurar "superioridade" e "domínio" no espaço.

Segundo a doutrina da Space Force, o controlo espacial inclui operações ofensivas e defensivas, conhecidas como "contraespaço".

Há três hipóteses principais sobre o que estas armas podem ser:

Armas nucleares ou de destruição maciça são a opção menos provável

O Tratado do Espaço Exterior, de 1967, proíbe colocar este tipo de armamento em órbita, e testes feitos nos anos 1960 mostraram que a radioatividade resultante afeta os próprios satélites de quem as usa, um argumento prático, e não só legal, contra esta via.

Armas cinéticas, ou seja, dispositivos físicos capazes de embater ou danificar outros satélites, não são proibidas pelo tratado

Já houve testes deste tipo no passado, e a China demonstrou em 2022 conseguir acoplar-se a um satélite inativo e deslocá-lo para uma órbita distante,uma tecnologia que tanto pode remover lixo espacial como neutralizar um satélite ativo.

No entanto, não há provas de que os EUA tenham esta capacidade.

Reclassificação de capacidades já existentes, como sistemas de interferência de sinal ou guerra eletrónica

Segundo vários especialistas em segurança espacial, esta é a explicação mais provável. Isto significaria que a novidade não é tecnológica, mas sim política: uma forma de afirmar poder e dissuadir a Rússia e a China de interferirem com satélites norte-americanos.

Uma admissão com consequências

Seja qual for a resposta, a declaração já está a ter efeitos diplomáticos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês citou as palavras de Meink como prova da "militarização do espaço exterior" pelos EUA, transformando-o num "campo de batalha" e alimentando uma corrida ao armamento.

Por sua vez, a Rússia reiterou o apelo a manter o espaço "livre de armas".

De facto, satélites são essenciais tanto para operações militares como para o dia a dia civil, com GPS, internet, comunicações, banca e transporte global a dependerem deles.

Ora, um ambiente espacial hostil aumenta o risco de ataques a estas infraestruturas, com consequências que ultrapassam largamente o domínio militar.

Desde 2008, a China e a Rússia têm proposto um tratado internacional para proibir a colocação de armas no espaço, uma iniciativa que os EUA e aliados sempre recusaram negociar, alegando ser praticamente impossível definir e verificar o que conta como "arma espacial".

Além disso, os EUA deixaram, desde 2023, de apoiar a resolução anual da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a prevenção de uma corrida ao armamento no espaço, um afastamento gradual das negociações multilaterais sobre o tema.