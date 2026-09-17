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Depois de anos a negar, EUA admitem ter “armas de controlo” no espaço

· Ciência 10 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. B@rão Vermelho says:
    17 de Setembro de 2026 às 11:09

    Vindo destra administração, acredita quem quer

    Responder
  2. Filipe says:
    17 de Setembro de 2026 às 11:10

    E acham que a China e Rússia também não tem?

    Eu acredito que até armas nucleares táticas já devem existir, prontas a ser lançadas do espaço.

    Responder
  3. Zacarias says:
    17 de Setembro de 2026 às 11:33

    Sei de fonte segura que os judeus têm “space lasers” XDDDD

    nymag.com/intelligencer/article/marjorie-taylor-greene-qanon-wildfires-space-laser-rothschild-execute.html

    Responder
  4. Luis Maia says:
    17 de Setembro de 2026 às 11:36

    Eu tive acesso a documentos enquanto trabalhei numa agencia a qual não posso revelar o nome e tem uma arma que direciona a luz do sol em laser em direção à terra. Os EUA, China, Russia , Franca e até a India tem acesso a armas nucleares espaciais. O Trump é um espião russo já toda a gente sabe disso, o que as pessoas não sabem é que Trump não é humano. A hegemonia dos EUA deve-se a Roswell. E mais não digo!

    Responder
  5. Técnico Meo says:
    17 de Setembro de 2026 às 11:47

    Armas cinéticas neste contexto, também pode ser por exemplo um dardo pesadíssimo em tungsténio a atravessar a atmosfera em velocidade hipersónicas sem propulsão (não precisa) ou mais, que tem um efeito tão terrível ou mais devastador que qualquer MOAB

    Responder
  6. UFO says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:26

    Golden dome

    Responder
  7. Nao Sejas Fonseca says:
    17 de Setembro de 2026 às 13:21

    O que devia preocupar não é o que revelam, mas o que têm em segredo ^^

    Responder
  8. Gringo Bandido says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:37

    Saqueiam o mundo, largam bombas em cima de crianças depois têm a necessidade de se “proteger” do resto do mundo, ainda bem que nunca conseguirão viver paz com as atrocidades que cometeram.
    Uma das soluções contra bullies é mesmo a união.

    Responder
  9. jorgeg says:
    17 de Setembro de 2026 às 15:19

    lollll mais mentiras do Regime Esptein, depois de levar uma tareia do Irao!

    Responder

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