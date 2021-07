Vacina portuguesa precisa de 20 milhões de euros para avançar

Sim, Portugal também está a trabalhar numa vacina contra a COVID-19. De acordo com notícias recentes, os primeiros ensaios em ratinhos com sucesso, mas falta o apoio do Governo para avançar com os ensaios clínicos em humanos.

Para a vacina portuguesa avançar, são necessários 20 milhões de euros.

Vacina portuguesa com bons resultados em ensaios “não clínicos”

A explicação foi avançada à TSF pela empresa de biotecnologia, com sede em Cantanhede, no distrito de Coimbra. O diretor científico da Immunethep, Pedro Madureira, refere que até este momento os primeiros ensaios, conhecidos como “não clínicos”, correram muito bem.

Foram muito positivos e é verdade que só teremos a certeza dos resultados com os ensaios clínicos em humanos, mas dão-nos muita confiança, pois usando um modelo que imita a doença em humanos revelaram que a vacina foi muito eficaz, numa forte indicação de como as coisas vão decorrer em pessoas

Segundo a equipa, após terminar os testes com animais, é fundamental avançar para a próxima fase, mas para que isso aconteça é necessário que exista um financiamento do Governo. A empresa diz ter tudo pronto para avançar em setembro.

A solução em desenvolvimento pela Immunethep atua na prevenção da COVID-19 e utiliza o vírus inativado, que “reduz muito a probabilidade de haver novas variantes do vírus SARS-CoV-2 que escapem à vacina”.

Pedro Madureira admite que o processo de aprovação do dinheiro público está um pouco demorado, “tendo em conta a urgência da necessidade de investimento e de termos rapidamente uma vacina que nos proteja das variantes, bem como por ser uma vacina de fácil administração – muito vantajosa para países onde a vacinação é quase inexistente”.

