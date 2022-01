COVID-19: Tem mais de 40 anos? Já pode agendar dose de reforço

As pessoas que têm mais de 40 já podem agendar a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 a partir desta segunda-feira à tarde.

O agendamento faz-se através do portal do Ministério da Saúde. Mas o agendamento não está limitado a maiores de 40 anos!

O processo de vacinação continua a bom ritmo e estamos agora na fase de reforço. Depois dos professores e funcionários do Ensino Superior, também os profissionais da Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) poderão deslocar-se aos Centros de Vacinação para serem vacinados com a dose de reforço contra a COVID-19, em modalidade de Casa Aberta e com senha digital.

Dose de reforço também para quem tem mais de 60 anos

Hoje passou a estar disponível o agendamento da dose de reforço para quem tem 40 ou mais anos. De referir que se mantém aberto o agendamento para pessoas com 60 ou mais anos (dose de reforço contra a COVID-19 e/ou Gripe) e 18 ou mais anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em mais de 110 países, sendo dominante em Portugal.

Agendamento