COVID-19: Rússia já anunciou a produção do primeiro lote de vacina

Enquanto vários países continuam as suas investigações no que diz respeito à vacina da COVID-19, a Rússia diz já ter uma eficaz. No entanto, o mundo tem desconfiado da vacina que foi batizada com o nome “Sputnik V” (V de vacina), até porque a vacina só foi testada em 38 pessoas.

Mesmo assim, a Rússia anunciou hoje que já produziu o primeiro lote de vacinas contra o novo coronavírus.

Rússia foi o primeiro país a anunciar a vacina para a COVID-19

O nome da vacina para “combate” à COVID-19 é uma referência ao satélite soviético, o primeiro aparelho espacial colocado em órbita em 1957, durante a Guerra Fria. De acordo com o Ministério da Saúde russo, em comunicado citado por agências de notícias russas…

O primeiro lote da nova vacina contra o coronavírus do Centro de Pesquisa Gamaleïa foi produzido

De acordo com o Presidente Russo, a primeira vacina para o coronavírus é “bastante eficaz” e foi registada na Rússia pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleïa, em Moscovo, em parceria com o Ministério da Defesa russo.

Alexander Guintsbourg, diretor do Centro Gamaleïa referiu que os voluntários que participaram da última fase do teste receberão duas vacinas.

Apesar da boa notícia da vacina, o Instituto Gamaleïa tem sido acusado de violar os protocolos habituais para acelerar o processo científico.

O ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, referiu esta semana que a vacina estaria disponível inicialmente para os profissionais de saúde e só depois para todos os voluntários russos.

De referir que a Rússia é atualmente o quarto país mais afetado pela epidemia no mundo. No TOP 3, estão os Estados Unidos, Brasil e Índia. Atualmente o mundo regista quase 21 milhões e 500 mil infetados tendo já morrido mais de 766 mil. O número de recuperados já ultrapassou os 14 milhões.