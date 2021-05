COVID-19: Estudo pioneiro fornecerá dados sobre uma terceira dose da vacina

Já se tem vindo a mencionar há algum tempo uma possível terceira dose da vacina contra a COVID-19 para garantir um reforço de proteção. Nesse sentido, o primeiro ensaio clínico mundial será lançado no Reino Unido e avaliará o impacto de outra dose da vacina no corpo humano.

O, então, Cov-Boost irá testar sete vacinas contra a COVID-19 em milhares de voluntários.

Ensaio pioneiro sobre terceira dose das vacinas contra a COVID-19

O estudo Cov-Boost irá testar sete vacinas contra a COVID-19 e será o primeiro a reunir dados sobre o impacto de uma terceira dose no sistema humano. Para isso, envolverá milhares de voluntários que receberão uma vacina de reforço, como parte deste primeiro ensaio clínico.

À frente desta estreia estará a University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, financiada pelo governo britânico em 19.3 milhões de libras. Com o estudo, os cientistas terão oportunidade de perceber o impacto de uma dose de reforço na proteção das pessoas contra a COVID-19, bem como o seu potencial para a redução dos efeitos secundários.

Reino Unido será palco da estreia

O estudo envolverá 2.886 pessoas com mais de 30 anos que serão recrutadas em 18 locais do SNS, desde Londres a Glasgow, divididos em três grupos distintos. As primeiras doses de teste serão administradas já no início do mês de junho, sendo os resultados expectáveis para setembro.

Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger este país de pandemias e outras ameaças à nossa segurança sanitária, e os dados deste primeiro ensaio clínico mundial ajudarão a moldar os planos para o nosso programa de reforço no final deste ano.

Disse o secretário de Estado da saúde do Reino Unido, Matt Hancock, antes de incentivar todos aqueles que são elegíveis a inscreverem-se no estudo.

Além disso, o professor Saul Faust, diretor do National Institute for Health Research Southampton e principal investigador deste ensaio pioneiro, revelou que esperam aumentar o nível de anticorpos contra a COVID-19, de forma a proteger as pessoas de possíveis novas estirpes.

As vacinas contra a COVID-19 a ser testadas são a Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Janssen da Johnson & Johnson, Valneva e CureVac.