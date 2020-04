COVID-19: Poluição com uma redução enorme em Portugal

A COVID-19 está a ter um enorme impacto negativo no mundo. Milhares de pessoas infetados, muitos mortos, hospitais em conseguirem dar resposta… e a economia quase parada! No entanto, ao nível do ambiente, têm aparecido vários estudos que mostram que há menos poluição.

Depois de revelamos que a Europa tinha menos poluição, agora há dados que focam o nosso país!

A concentração de dióxido de azoto na atmosfera é cada vez menor. A culpa é da COVID-19 que levou ao fecho de fábricas, à redução significação da circulação de veículos, etc. No que diz respeito a Portugal, desde o dia 10 de março que a poluição tem diminuído. Tal verifica-se especialmente em Lisboa e no Porto.

Poluição em Portugal com quebra significativa

Segundo dados do Observatório da Terra do AIR Centre, sediado nos Açores, houve uma redução de 80% das emissões de dióxido de nitrogénio (NO2) para a atmosfera na cidade de Lisboa. No que diz respeito ao Porto, a redução ronda os 60%.

Esta redução é uma ótima notícia para pessoas que têm problemas respiratórios.

Pedro Silva, responsável pelo laboratório do AIR Centre, referiu à Renascença que…

De certa forma, pode também vir a ajudar a mitigar o impacto deste surto. Sabe-se que o dióxido de nitrogénio está relacionado com o aumento da probabilidade de problemas respiratórios

Em comunicado, o observatório explica que “os principais efeitos da inalação do NO2 estão relacionados ao aumento da probabilidade de problemas respiratórios, uma vez que em altas doses poderia inflamar o revestimento dos pulmões e reduzir a imunidade a infeções pulmonares, causando problemas como tosse, constipações e bronquite”.

O dióxido de nitrogénio é gerado por veículos, indústrias pesadas e centrais de produção de energia. A redução destas emissões explica-se pela paragem da atividade industrial um pouco por todo o país, desde que a pandemia chegou a Portugal, no início de março.

