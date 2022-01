COVID-19: Autoagendamento da dose de reforço para maiores de 30 anos

Se tem mais de 30 anos e se ainda não foi vacinado com a dose de reforço, pode fazer o auto-agendamento da vacina. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde disponibilizaram recentemente o formulário para esse efeito.

Além dos 30 anos, há outras faixas etárias que também podem agendar a vacina. Saiba quais.

Autoagendamento está disponível para outras faixas etárias...

A partir de hoje ficou aberto o autoagendamento da dose de reforço para maiores de 30 anos. Além disso, o portal permite também marcações de pessoas com 50 ou mais anos para dose de reforço contra a COVID-19 e vacina contra a gripe, assim como para quem tem mais de 18 anos e foi vacinado com a Janssen há mais de 90 dias.

De acordo com as informações, no passado sábado mais de 95 mil pessoas receberam a dose de reforço da vacina contra a COVID-19. Segundo dados da DGS, em conjunto com vacinação primária e vacinação contra a gripe foram administradas mais de 100 mil vacinas.

Ainda segundo o boletim de vacinação diário da DGS, 95.701 pessoas receberam no sábado a dose de reforço da vacina contra a COVID-19. Contas feitas há 4.332.561 pessoas vacinadas com a dose de reforço. Há também mais 1.901 com o esquema vacinal primário completo, num total de 8.775.669.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em mais de 110 países, sendo dominante em Portugal.

A campanha de vacinação contra a gripe administrou mais 2.971 vacinas no sábado, sendo já 2.538.698 pessoas o total de vacinados.

AutoAgendamento