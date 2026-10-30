“Consumir até” ou “Consumir de preferência antes de”: qual é a diferença?

As duas indicações surgem nas embalagens dos alimentos, mas uma está ligada à segurança alimentar e a outra à qualidade do produto. Perceber a diferença ajuda a proteger a saúde e a reduzir o desperdício.

Ao verificar a validade de um alimento, é comum encontrar as expressões “Consumir até” e “Consumir de preferência antes de”. Apesar de muitas vezes confundidas, não significam o mesmo e têm consequências diferentes para o consumidor. A legislação europeia, disponível aqui, distingue a data-limite de consumo da data de durabilidade mínima, estabelecendo critérios específicos para cada uma.

“Consumir até”: o prazo tem que ver com a segurança

A indicação “Consumir até” corresponde à data-limite de consumo e aplica-se a alimentos microbiologicamente muito perecíveis, que podem representar um risco para a saúde após um curto período. É utilizada, por exemplo, em carne picada, peixe fresco e certos alimentos refrigerados, cuja segurança depende do cumprimento das condições de conservação.

Depois da data indicada, o alimento não deve ser consumido, mesmo que o aspeto e o cheiro pareçam normais, uma vez que os microrganismos responsáveis por doenças de origem alimentar nem sempre provocam alterações visíveis ou percetíveis. Segundo a legislação europeia, após esta data o alimento é considerado não seguro.

“Consumir de preferência antes de”: a data refere-se à qualidade

A expressão “Consumir de preferência antes de” identifica a data de durabilidade mínima, até à qual o alimento mantém as suas características específicas, desde que conservado nas condições adequadas. Surge habitualmente em produtos como arroz, massa, bolachas, cereais, chocolate e conservas.

Ultrapassar esta data não significa que o alimento esteja automaticamente impróprio para consumo, embora possa apresentar alterações no sabor, no aroma ou na textura. O produto pode continuar a ser consumido se tiver sido corretamente conservado, se a embalagem estiver íntegra e se não existirem sinais de deterioração. Ainda assim, a ausência de alterações visíveis ou de cheiro não garante, por si só, a segurança do alimento.

A conservação também conta

As datas impressas nas embalagens pressupõem o cumprimento das condições de conservação definidas pelo fabricante. Depois de aberto, o alimento pode ter um prazo de consumo mais curto, pelo que se devem seguir as instruções do rótulo.

Nos produtos com data-limite de consumo, a congelação antes do fim do prazo pode prolongar a conservação, desde que sejam respeitadas as recomendações de segurança alimentar.

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