Quantcast
Ciência

Conhece o teste do ovo? Afinal, não garante que possa ser comido

0 Comentários

Mergulhar um ovo num copo com água é um dos truques mais populares para saber se ainda pode ser consumido. Contudo, o resultado não garante que esteja seguro para comer, ao contrário do que a sabedoria popular apregoa.

O chamado teste do ovo consiste em colocá-lo num recipiente com água e observar o seu comportamento. A interpretação mais difundida sustenta que o ovo que afunda está em boas condições e que o que flutua deve ser deitado fora. No entanto, esta leitura é simplificada, uma vez que o teste avalia a frescura e não a segurança alimentar.

Porque é que os ovos mais velhos flutuam

Apesar de parecer impermeável, a casca do ovo possui milhares de poros microscópicos que permitem a passagem de gases e vapor de água. Com o passar do tempo, o ovo perde água e dióxido de carbono por esses poros, o que faz aumentar a câmara de ar existente na extremidade mais larga e reduz a sua densidade média.

Ou seja, um ovo muito fresco tende a afundar e a ficar deitado no fundo do recipiente. À medida que envelhece, pode inclinar-se ou ficar na vertical, mantendo-se submerso, e quando a sua densidade média se torna inferior à da água passa a flutuar.

Assim sendo, o famoso teste identifica alterações associadas à idade, mas não determina se o ovo está estragado.

Flutuar não significa necessariamente estar estragado

Um ovo pode flutuar apenas porque a câmara de ar aumentou, sem apresentar sinais de deterioração microbiológica. Ainda assim, a flutuação indica que perdeu frescura, pelo que é prudente evitar o seu consumo quando se desconhecem as condições em que foi conservado.

Por outro lado, um ovo que afunda não está necessariamente livre de microrganismos perigosos, considerando que bactérias como a Salmonella podem estar presentes em ovos de aspeto e cheiro normais, sem provocar qualquer alteração percetível.

Senso comum na segurança alimentar

O teste da água pode ser útil, mas não substitui as recomendações de segurança alimentar. Por isso, importa respeitar a data de validade, verificar se a casca está intacta, conservar os ovos de forma adequada e assegurar uma confeção suficiente.

Partir o ovo para um recipiente separado permite ainda detetar odores desagradáveis ou aspeto anormal que justifiquem o seu descarte.

PUB
Autor: Ana Sofia Neto
Partilhar:
Tags:
ovo

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Chrome vs. Safari: Apple promete até mais 5 horas de autonomia
Artigo anterior

Chrome vs. Safari: Apple promete até mais 5 horas de autonomia
Meta lança o Muse Wonder: uma IA capaz de memorizar informação durante meses
Próximo artigo

Meta lança o Muse Wonder: uma IA capaz de memorizar informação durante meses
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.