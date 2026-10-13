Conhece o teste do ovo? Afinal, não garante que possa ser comido

Mergulhar um ovo num copo com água é um dos truques mais populares para saber se ainda pode ser consumido. Contudo, o resultado não garante que esteja seguro para comer, ao contrário do que a sabedoria popular apregoa.

O chamado teste do ovo consiste em colocá-lo num recipiente com água e observar o seu comportamento. A interpretação mais difundida sustenta que o ovo que afunda está em boas condições e que o que flutua deve ser deitado fora. No entanto, esta leitura é simplificada, uma vez que o teste avalia a frescura e não a segurança alimentar.

Porque é que os ovos mais velhos flutuam

Apesar de parecer impermeável, a casca do ovo possui milhares de poros microscópicos que permitem a passagem de gases e vapor de água. Com o passar do tempo, o ovo perde água e dióxido de carbono por esses poros, o que faz aumentar a câmara de ar existente na extremidade mais larga e reduz a sua densidade média.

Ou seja, um ovo muito fresco tende a afundar e a ficar deitado no fundo do recipiente. À medida que envelhece, pode inclinar-se ou ficar na vertical, mantendo-se submerso, e quando a sua densidade média se torna inferior à da água passa a flutuar.

Assim sendo, o famoso teste identifica alterações associadas à idade, mas não determina se o ovo está estragado.

Flutuar não significa necessariamente estar estragado

Um ovo pode flutuar apenas porque a câmara de ar aumentou, sem apresentar sinais de deterioração microbiológica. Ainda assim, a flutuação indica que perdeu frescura, pelo que é prudente evitar o seu consumo quando se desconhecem as condições em que foi conservado.

Por outro lado, um ovo que afunda não está necessariamente livre de microrganismos perigosos, considerando que bactérias como a Salmonella podem estar presentes em ovos de aspeto e cheiro normais, sem provocar qualquer alteração percetível.

Senso comum na segurança alimentar

O teste da água pode ser útil, mas não substitui as recomendações de segurança alimentar. Por isso, importa respeitar a data de validade, verificar se a casca está intacta, conservar os ovos de forma adequada e assegurar uma confeção suficiente.

Partir o ovo para um recipiente separado permite ainda detetar odores desagradáveis ou aspeto anormal que justifiquem o seu descarte.