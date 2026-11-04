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Ciência

Como astronautas da NASA votaram nas eleições dos EUA a partir do espaço

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Três astronautas votaram nas eleições intercalares norte-americanas a partir da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), e um vídeo partilhado nas redes sociais por um deles mostra um quarto a servir de cabine de voto.

Enquanto os eleitores norte-americanos se deslocavam às urnas na terça-feira, Anil Menon, Jessica Watkins e Luke Delaney exerceram o seu direito de voto a bordo da ISS. O momento ganhou visibilidade nas redes sociais depois de Anil Menon ter publicado um vídeo em que explica como participou nas eleições que decidem a composição do Congresso.

Como se vota a partir da órbita

No vídeo, Menon mostra o compartimento onde dorme na ISS, que serviu de cabine de voto improvisada e onde tem o computador. Segundo o astronauta, preencheu um boletim eletrónico e enviou-o para o condado de Harris, no Texas, território que inclui a cidade de Houston e onde se situam o Johnson Space Center e o Centro de Controlo de Missão da NASA. Os colegas de tripulação, Jessica Watkins e Luke Delaney, votaram igualmente a partir da estação.

Os astronautas norte-americanos podem votar a partir do espaço desde 1997, ano em que o Texas aprovou uma lei que o permite aos astronautas aí recenseados.

O primeiro a fazê-lo foi David Wolf, nesse mesmo ano, a partir da estação espacial russa Mir. O processo é semelhante ao do voto antecipado de qualquer eleitor que não possa votar presencialmente, com a diferença de que o boletim é preenchido eletronicamente a bordo e enviado, de forma encriptada, através dos sistemas de comunicações da NASA para as autoridades eleitorais do condado onde o astronauta está recenseado.

Aliás, a solução não é inédita na ISS, uma vez que Josh Cassada também votou a partir do espaço nas eleições intercalares de 2022.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
astronautas eleições americanas estação espacial internacional iss nasa

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