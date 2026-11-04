Como astronautas da NASA votaram nas eleições dos EUA a partir do espaço

Três astronautas votaram nas eleições intercalares norte-americanas a partir da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), e um vídeo partilhado nas redes sociais por um deles mostra um quarto a servir de cabine de voto.

Enquanto os eleitores norte-americanos se deslocavam às urnas na terça-feira, Anil Menon, Jessica Watkins e Luke Delaney exerceram o seu direito de voto a bordo da ISS. O momento ganhou visibilidade nas redes sociais depois de Anil Menon ter publicado um vídeo em que explica como participou nas eleições que decidem a composição do Congresso.

Como se vota a partir da órbita

No vídeo, Menon mostra o compartimento onde dorme na ISS, que serviu de cabine de voto improvisada e onde tem o computador. Segundo o astronauta, preencheu um boletim eletrónico e enviou-o para o condado de Harris, no Texas, território que inclui a cidade de Houston e onde se situam o Johnson Space Center e o Centro de Controlo de Missão da NASA. Os colegas de tripulação, Jessica Watkins e Luke Delaney, votaram igualmente a partir da estação.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

Os astronautas norte-americanos podem votar a partir do espaço desde 1997, ano em que o Texas aprovou uma lei que o permite aos astronautas aí recenseados.

O primeiro a fazê-lo foi David Wolf, nesse mesmo ano, a partir da estação espacial russa Mir. O processo é semelhante ao do voto antecipado de qualquer eleitor que não possa votar presencialmente, com a diferença de que o boletim é preenchido eletronicamente a bordo e enviado, de forma encriptada, através dos sistemas de comunicações da NASA para as autoridades eleitorais do condado onde o astronauta está recenseado.

Aliás, a solução não é inédita na ISS, uma vez que Josh Cassada também votou a partir do espaço nas eleições intercalares de 2022.