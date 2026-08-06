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Cientistas “hackearam” o ADN para criar cães à prova de alergias

· Ciência 4 Comentários

Imagem: Mary Conlon/AP, via The Guardian

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Toni da Adega says:
    6 de Agosto de 2026 às 14:58

    Se o problema sao as alergia podem optar pelo Cão de água Português. É conhecido por ser dos que menos (raramente) geram reações alérgicas em humanos.

    Responder
  2. jcsantos says:
    6 de Agosto de 2026 às 16:00

    Lá se vai as defesas do animal contra seres indesejados, tudo isso só para servir de mascote ou fazer companhia a alguém insuportável e egoísta, que vai fechar o animal em casa e nunca lhe irá arranjar companheira canina para procriar, viva à eliminação da alergia ao futuro dono!

    Responder
  3. Joõa says:
    6 de Agosto de 2026 às 18:08

    os Hackers viraram cientistas… ou foram os Cientistas que viraram Hackers!?
    Andam a brincar aos Deuses.

    Responder
  4. AntonioS says:
    6 de Agosto de 2026 às 20:25

    Eu preferia um que durasse no máximo 5 anos para coincidir com o tempo máximo das minhas relações.

    Responder

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