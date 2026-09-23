Cientistas descobriram um novo tipo de poluição: “plasticoral”

Uma equipa de investigadores do Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) e da Universidade das Ryukyus identificou um novo tipo de material híbrido resultante da fusão entre plástico derretido e fragmentos de coral morto. O achado foi batizado de plasticoral e junta-se a uma família crescente de materiais que combinam plástico com substratos naturais, conhecidos como plastiglomerados.

O achado, documentado na revista científica Marine Pollution Bulletin, surgiu durante levantamentos gerais de lixo marinho em três praias situadas dentro do Parque Nacional Yanbaru, no norte de Okinawa.

Os investigadores, liderados pelo primeiro autor Ifenna Ilechukwu e pelo professor James D. Reimer, repararam em pequenos pontos invulgarmente coloridos espalhados por pedaços de entulho de coral morto, o tipo de fragmento calcário que resulta da quebra ou morte de colónias de coral e que acaba arrastado para a costa.

Ao analisar essas amostras em laboratório, através de espectroscopia e microscopia, confirmaram que os pontos correspondiam a polímeros de plásticos domésticos comuns, que se tinham infiltrado de forma inseparável nos poros do esqueleto coralino.

Importa sublinhar que o fenómeno foi observado apenas em entulho já morto, e não em colónias de coral vivo.

Como se forma o plasticoral

A explicação mais provável para o fenómeno está associada à prática de queimar lixo plástico diretamente em fogueiras de praia. O calor gerado por essas fogueiras derrete os plásticos ali descartados, que escorrem sobre os fragmentos de coral morto presentes nas proximidades, incluindo, nalguns casos, diretamente dentro de covas de fogueira encontradas nas praias estudadas.

Ao arrefecer, o plástico solidifica dentro dos poros do esqueleto coralino, resultando numa fusão permanente entre os dois materiais.

Uma amostra ainda muito limitada

A equipa documentou cinco ocorrências de plasticoral no total, distribuídas por três praias, e recolhidas durante levantamentos gerais e não numa busca dedicada especificamente a este fenómeno. Por essa razão, o estudo reconhece que não é possível, com os dados atuais, estimar a frequência com que o plasticoral ocorre em Okinawa ou noutras regiões do mundo.

Para este estudo, os investigadores também não testaram se o material liberta substâncias químicas para a água envolvente ou que efeitos tóxicos poderá ter sobre organismos marinhos.

Essas questões ficam identificadas como prioridades para investigação futura, apoiadas em estudos anteriores que já demonstraram riscos associados a plásticos em ambientes de recife.

Precedentes na literatura científica

O plasticoral não é uma novidade na literatura científica. Em 2023, uma equipa germano-indonésia descreveu um plastiglomerado muito semelhante, também formado a partir da queima de plástico em praias cobertas de entulho de coral, na ilha indonésia de Panjang.

No mesmo ano, investigadores brasileiros identificaram rochas com plástico fundido na ilha vulcânica de Trindade, resultantes do calor de fogueiras costeiras e não de atividade vulcânica propriamente dita, ainda que a ilha tenha origem vulcânica.

O primeiro plastiglomerado alguma vez descrito foi identificado em 2014 na praia de Kamilo, no Havai, também associado a fogueiras de campismo.

Curiosamente, biólogos portugueses do Marine and Environmental Sciences Centre (MARE) observaram pela primeira vez, em 2016, na ilha da Madeira, um fenómeno a que viriam a chamar plasticrust, descrito formalmente num estudo publicado em 2019.

Em 2019, foi amplamente noticiado que a força das ondas teria levado pedaços de plástico a criarem as primeiras crostas de plástico nas rochas da ilha da Madeira.

No entanto, no caso português, trata-se de um mecanismo distinto: os fragmentos de plástico ficam incrustados na superfície das rochas costeiras através do impacto repetido das ondas, sem fusão térmica envolvida.

De qualquer forma, este conjunto de casos reforça a hipótese de que materiais como o plasticoral e os restantes plastiglomerados possam vir a funcionar como marcadores estratigráficos do chamado Plasticeno, um termo geológico informal para uma nova era dominada pela presença de plástico no registo sedimentar do planeta.

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