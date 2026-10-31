Cientistas criaram um cão robô controlado por células cerebrais humanas

Um cão robô que recebe instruções de células cerebrais humanas vivas, cultivadas em laboratório, parece um cenário de ficção científica. Contudo, investigadores australianos conseguiram demonstrar que os neurónios podem participar no controlo de uma máquina real. A experiência abre uma nova possibilidade para a robótica e para o futuro da computação.

A inteligência artificial tem permitido desenvolver robôs cada vez mais autónomos, mas uma empresa australiana decidiu seguir um caminho diferente: substituir parte do processamento computacional convencional por neurónios humanos vivos.

A responsável pela experiência é a Cortical Labs, que conseguiu utilizar a atividade elétrica de células cerebrais cultivadas num chip para orientar os movimentos de um pequeno cão robô.

O objetivo não é criar máquinas com consciência humana, mas explorar uma característica extraordinária do cérebro: a capacidade de aprender e adaptar-se a situações desconhecidas com um consumo energético relativamente baixo.

Um computador com células cerebrais humanas

No centro desta tecnologia encontra-se o CL1, um computador biológico desenvolvido pela Cortical Labs que combina componentes eletrónicos convencionais com redes de neurónios humanos cultivados em laboratório.

As células desenvolvem-se sobre um chip equipado com microelétrodos, capazes de enviar estímulos elétricos e receber as respostas produzidas pela atividade neuronal.

Desta forma, estabelece-se uma comunicação bidirecional entre o computador e o tecido biológico.

O funcionamento assenta num processo relativamente simples de explicar, embora extremamente complexo de executar: o sistema transforma informações digitais em estímulos elétricos, os neurónios respondem e a sua atividade é interpretada como comandos.

Na demonstração, estas respostas foram utilizadas para orientar um cão robô em direção a um objetivo.

Importa esclarecer que os neurónios não fornecem energia elétrica ao robô, nem substituem todos os seus sistemas de controlo. Funcionam como parte de um mecanismo de processamento e decisão.

Honda participa numa experiência com mais de 4.000 horas

A investigação ganhou uma dimensão adicional através de uma colaboração entre a Cortical Labs e o Honda Research Institute Europe.

Neste trabalho, os investigadores colocaram redes neuronais biológicas a controlar um agente num ambiente virtual, onde precisava de navegar por uma grelha até encontrar um objetivo.

O ambiente simulava um gradiente semelhante ao de um odor, que fornecia pistas sobre a localização do destino.

Durante a investigação, foram realizadas mais de 4.000 horas de interação entre as células e o ambiente virtual, com aproximadamente 1.300 combinações diferentes de parâmetros de estimulação.

Os cientistas identificaram 12 configurações que apresentaram resultados consistentes de aprendizagem ao longo de várias tentativas.

Mais interessante ainda, determinadas configurações biológicas conseguiram superar agentes convencionais de aprendizagem por reforço, quando comparados com o mesmo número de interações de treino.

Contudo, esta superioridade foi observada numa tarefa experimental muito específica e não significa que os computadores biológicos sejam, de forma geral, superiores à inteligência artificial convencional.

Porque utilizar neurónios humanos em vez de inteligência artificial?

Atualmente, alguns robôs conseguem correr, saltar, subir escadas e até realizar movimentos acrobáticos impressionantes.

Contudo, executar movimentos complexos não é o mesmo que decidir rapidamente o que fazer perante uma situação inesperada.

É precisamente nesta capacidade de adaptação que os investigadores acreditam existir uma oportunidade.

O cérebro humano consegue processar quantidades extraordinárias de informação com um consumo de energia de apenas algumas dezenas de watts.

Em contrapartida, determinados sistemas de inteligência artificial necessitam de infraestruturas computacionais com consumos muito superiores, embora executem tarefas bastante diferentes.

As redes biológicas apresentam mecanismos de plasticidade neuronal que lhes permitem modificar as suas respostas em função da experiência.

A hipótese dos investigadores é que estas propriedades possam ser aproveitadas para desenvolver máquinas capazes de aprender com menos exemplos e adaptar-se mais rapidamente às alterações do ambiente.

Ainda assim, a eficiência energética global destes sistemas biológicos não está demonstrada para aplicações robóticas comerciais, uma vez que também é necessário considerar os equipamentos eletrónicos e os mecanismos que mantêm as células vivas.

Dos videojogos aos robôs com neurónios humanos

A Cortical Labs já tinha demonstrado que neurónios humanos cultivados em laboratório podiam interagir com videojogos como Pong e Doom. Agora, com o cão robô, a tecnologia dá um passo importante ao passar dos ambientes virtuais para o mundo físico.

Apesar dos resultados promissores, a experiência continua limitada a tarefas simples de navegação, estando ainda longe da autonomia de um robô comercial. Também não existem evidências de que estas células possuam consciência.

No futuro, esta tecnologia poderá ser aplicada em robôs de exploração e máquinas capazes de se adaptar a ambientes imprevisíveis. Contudo, persistem desafios relacionados com a aprendizagem, a estabilidade e a longevidade das redes neuronais.

O verdadeiro avanço está na possibilidade de criar computadores que utilizem neurónios vivos para processar informação, combinando a biologia com a eletrónica e abrindo um novo caminho para a computação e a robótica.