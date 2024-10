“Cientistas afirmam: tentar inverter as alterações climáticas não nos vai salvar”

As empresas de tecnologia estão a explorar ferramentas de ponta para remover o dióxido de carbono da atmosfera, na esperança de inverter as alterações climáticas. No entanto, uma investigação recente lança dúvidas sobre a ideia de que o arrefecimento do planeta depois de ultrapassados os limiares críticos de temperatura pode atenuar totalmente os danos climáticos.

Alguns danos são irreversíveis!

O estudo sublinha que muitos dos danos causados pelas alterações climáticas, como a subida do nível do mar e as deslocações devido a condições meteorológicas extremas, são irreversíveis.

Este facto torna ainda mais urgente que os governos e as indústrias reduzam agora as emissões de combustíveis fósseis, em vez de dependerem de futuras tecnologias de captura de carbono. Como explica Carl-Friedrich Schleussner, o principal autor do estudo, "cada grau de aquecimento tem consequências irreversíveis".

Várias startups estão a trabalhar em soluções para capturar as emissões de carbono do ar ou dos oceanos, ou para prender o CO2 em materiais como o betão. Mas a escalabilidade destas tecnologias continua por provar.

Gigantes tecnológicas como a Microsoft e a Google, que se comprometeram a atingir emissões líquidas zero, estão entre os maiores apoiantes de projetos de captura de carbono. No entanto, as pegadas de carbono destas empresas aumentaram, em grande parte devido à expansão de centros de dados que consomem muita energia para o desenvolvimento de IA.

Embora as técnicas de remoção de carbono possam ajudar a abrandar as alterações climáticas, combatendo a poluição histórica, não substituem a redução direta das emissões. Os cientistas sublinham que o recurso a estas tecnologias pode atrasar a necessária transição para fontes de energia mais limpas.

O Acordo de Paris sobre o clima exige que as emissões globais atinjam o valor zero até 2050 para manter o aquecimento global abaixo de 1,5°C. No entanto, com temperaturas globais já superiores a 1,2°C, estamos a aproximar-nos rapidamente deste limite, e as consequências estão a tornar-se mais evidentes com o aumento da frequência das catástrofes relacionadas com o clima.

Alguns defensores da remoção do carbono esperam que esta possa inverter o aquecimento se ultrapassarmos o objetivo de 1,5°C, mas a investigação recente adverte que os danos não desaparecerão simplesmente.

Por exemplo, o degelo dos glaciares continuará a aumentar o nível do mar durante séculos, deslocando as comunidades costeiras. Além disso, não é claro como é que os climas regionais irão reagir mesmo que as temperaturas globais sejam reduzidas.

E os mais pobres são os mais afetados pelas alterações climáticas...

A destruição causada por furacões recentes como o Helene e o Milton sublinha a urgência de uma ação imediata. Os custos humanos e económicos dos fenómenos meteorológicos extremos só aumentarão se as emissões não forem reduzidas. Os atrasos na abordagem das alterações climáticas também suscitam preocupações éticas, uma vez que os países mais pobres são frequentemente os mais afetados pelos seus efeitos.

Além disso, os modelos climáticos podem subestimar o aquecimento que poderá ocorrer. O "orçamento" de carbono que acreditamos ser suficiente para evitar que se ultrapasse 1,5°C pode não ser suficiente, exigindo potencialmente uma remoção de carbono ainda maior do que a prevista.

Mas aumentar a escala para os níveis necessários pode ser impraticável. As instalações atuais só conseguem capturar uma pequena fração do CO2 necessário, e a um custo muito elevado.

Não podemos desperdiçar a remoção de dióxido de carbono na compensação de emissões que temos a capacidade de evitar. A prioridade deve ser reduzir as emissões agora, em vez de apostar em soluções futuras para desfazer os danos.

Adverte Gaurav Ganti, coautor do estudo.

