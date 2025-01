China vai usar a sua Starship para instalar uma central solar de 1 quilómetro no espaço

China revelou o primeiro uso para a sua própria Starship. Segundo informações, a nave irá instalar uma central solar de 1 quilómetro no espaço. Um funcionário revelou que “será como transportar a barragem das Três Gargantas para uma órbita geoestacionária a 36.000 quilómetros da Terra”.

Criar uma "barragem das Três Gargantas" para uma órbita geoestacionária

A China planeia construir uma gigantesca central solar no espaço utilizando o próximo foguetão CZ-9, a resposta do governo chinês à Starship da SpaceX. Um alto funcionário descreveu o projeto como “transportar a barragem das Três Gargantas” para a órbita geoestacionária.

Estamos a trabalhar num projeto tão significativo quanto transportar a barragem das Três Gargantas para uma órbita geoestacionária a 36.000 quilómetros da Terra.

Anunciou Long Lehao, cientista de foguetões da Academia Chinesa de Engenharia (CAE).

Long, que participou numa conferência da Academia Chinesa de Ciências (CAS), classificou o projeto como “incrível e muito aguardado”, mas reconheceu que dependerá da disponibilidade de novos foguetões superpesados como o CZ-9, já que o objetivo é “instalar um painel solar de 1 quilómetro” no espaço.

A barragem das Três Gargantas, localizada no curso médio do rio Yangtzé, é um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da China moderna. Com uma capacidade de geração de 112 TWh, superou a de Itaipu como a central hidroelétrica que mais energia produz em todo o mundo.

Quanto ao CZ-9, trata-se de um gigantesco foguetão estatal em desenvolvimento pela Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC). Equipado com 30 motores de metano e projetado para aterragem reutilizável, o CZ-9 tem um design semelhante à Starship e uma capacidade monstruosa: em 2030, poderá colocar 100 toneladas de carga em órbita baixa terrestre.

Um fluxo infinito de energia limpa

A ideia de captar energia solar no espaço com painéis solares constantemente expostos à luz do Sol tem sido considerada desde os anos 80. Contudo, conceitos como a esfera de Dyson ou a escala de Kardashev, que descrevem civilizações que obtêm toda a sua energia de uma estrela, surgiram muito antes.

Além disso, a densidade energética no espaço é cerca de dez vezes maior do que na superfície da Terra. Centrais solares espaciais poderiam recolher essa energia na órbita e transmiti-la para estações terrestres através de micro-ondas.

No entanto, existem desafios técnicos e riscos associados à transmissão de energia. Apesar disso, a China já realizou testes da tecnologia com balões estratosféricos e está a construir uma estação recetora na cidade de Chongqing para continuar as investigações.

Outro problema é o logístico. Até agora, o custo de enviar milhares de painéis solares para o espaço tornava inviável uma central solar espacial. No entanto, grandes foguetões reutilizáveis como a Starship ou o CZ-9 prometem mudar completamente a equação, tal como aconteceu com o Falcon 9 da SpaceX e a constelação de satélites Starlink.