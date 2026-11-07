China bate recorde de temperatura mais baixa alguma vez alcançada no espaço

Uma equipa de cientistas chineses conseguiu arrefecer átomos de rubídio até uma temperatura equivalente de 9,7 picokelvin na estação espacial Tiangong, aproximando-se do zero absoluto como nunca antes.

O desafio do zero absoluto

O zero absoluto, correspondente a -273,15 °C, é o limite teórico de frio no universo, onde cessa toda a agitação térmica da matéria. Atingi-lo exatamente é impossível, mas os cientistas esforçam-se por aproximar-se cada vez mais, pois a temperaturas extremamente baixas emergem fenómenos quânticos que normalmente estão ocultos pelo movimento térmico.

Na experiência levada a cabo na estação espacial chinesa, os investigadores produziram uma nuvem de cerca de 20.000 átomos de rubídio num estado conhecido como condensado de Bose-Einstein, no qual todos os átomos partilham o mesmo estado quântico.

A temperatura cinética equivalente alcançada foi de 9,7 picokelvin, ou seja, 9,7 bilionésimas de kelvin acima do zero absoluto, um novo recorde mundial, de acordo com um estudo publicado na revista Science.

Foto de grupo da equipa de investigação.

Técnicas de arrefecimento em microgravidade

Para obter este resultado, a equipa combinou várias técnicas de arrefecimento atómico. Inicialmente, os átomos foram confinados numa armadilha ótica criada por lasers e sujeitos a arrefecimento evaporativo, que remove os átomos mais energéticos, baixando a temperatura média.

Posteriormente, a armadilha foi enfraquecida progressivamente, num processo de duas etapas, culminando numa expansão não adiabática que reduziu ainda mais a energia cinética da nuvem.

A escolha do espaço foi crucial. Na Terra, a gravidade impede a criação de armadilhas muito fracas e limita o tempo de observação após a libertação dos átomos.

Na microgravidade da Tiangong, foi possível manter a nuvem durante sete segundos em expansão livre, o que permitiu medir com precisão a sua velocidade de dispersão e, a partir dela, calcular a temperatura cinética equivalente.

Cold Atom Physics Rack, também conhecido como gabinete experimental de física de átomos ultrafrios.

Comparação com recordes anteriores

O recorde anterior, de 38 picokelvin, tinha sido estabelecido em 2021 por uma equipa alemã numa torre de queda livre. O novo valor chinês representa aproximadamente um quarto dessa temperatura, embora os investigadores indiquem uma incerteza de +3,2 e -2,7 picokelvin. A NASA também tem realizado experiências com condensados de Bose-Einstein na Estação Espacial Internacional, mas as técnicas e as grandezas medidas diferem entre as missões.

A obtenção de temperaturas tão baixas no espaço abre novas possibilidades para o estudo de gases quânticos ultrafrios. Com tempos de observação mais longos, os cientistas podem investigar interações entre partículas e o comportamento de sistemas quânticos com maior detalhe.

Além disso, estas técnicas podem contribuir para o desenvolvimento de interferómetros atómicos de alta precisão e até para a procura de formas hipotéticas de matéria escura.

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